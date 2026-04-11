Boris Becker gaat tientallen jaren na zijn laatste optreden als proftennisser weer eens een wedstrijd spelen. Dat doet hij echter niet op de tennisbaan, maar in een hele andere sport.

De Duitse tennislegende nam in 1999 afscheid als proftennisser, maar dat betekende niet dat hij uit de spotlights verdween. Becker raakte meermaals in opspraak door zijn vrij bewogen privéleven en was ook nog enkele jaren zeer succesvol als coach van Novak DJokovic. Nu gaat Becker opnieuw een bijzonder avontuur aan, maar dan wel in een andere sport.

De zesvoudig grandslamkampioen gaat namelijk weer eens een wedstrijd spelen, maar dan in een andere sport. De Duitser maakt op 22 mei 2026 zijn opwachting bij de TT World Legends Cup. Dat is een demonstratietoernooi in het tafeltennis.

Becker maakt opwachting als tafeltennisser

Becker gaat daar een dubbelwedstrijd spelen samen met landgenoot Timo Boll. Boll is de succesvolste Duitse tafeltennisser aller tijden. Hij werd individueel liefst achtmaal Europees kampioen en pakte twee keer brons op het WK. In totaal won hij zelfs negen WK-medailles, maar goud pakte hij nooit. Op de Olympische Spelen haalde hij vier keer achter elkaar een medaille (twee keer zilver en twee keer brons) met het Duitse team. China bleek echter elke keer te sterk.

Becker en Boll spelen bij dat demonstratieduel tegen een ander vrij opmerkelijk duo. De 60-jarige Zweede oud-tafeltennisser Jan-Ove Waldner, in 1992 olympisch kampioen is namelijk gekoppeld aan de twaalf jaar oudere Felix Magath.

Magath won als voetballer de Europacup I met HSV en werd met Duitsland in 1980 Europees kampioen. Als trainer was hij ook zeer succesvol. De 72-jarige Duitser won driemaal de Bundesliga: twee keer met Bayern München en één keer met Vfl Wolfsburg.

Tennislegende Becker

Hoe het Becker met een tafeltennisbatje vergaat zal nog moeten blijken, maar hij liet tijdens zijn loopbaan zien dat hij in ieder geval flink wat balgevoel heeft. De Duitser brak door toen hij op 17-jarige leeftijd Wimbledon won en pakte tijdens zijn loopbaan in totaal zes keer de zege op een grandslamtoernooi. Becker was ook gedurende twaalf weken de nummer 1 van de wereld.