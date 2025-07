Jesper de Jong stond dinsdag na zijn verloren finale in Zweden alweer op de baan voor een nieuw toernooi. De Nederlandse toptennisser is in het Kroatische Umag en won daar in de eerste ronde zeer overtuigend van Mili Poljicak.

De Jong won de eerste set overtuigend met 6-3 van de Kroaat, die dankzij een wildcard zijn opwachting mocht maken. De 21-jarige Poljicak is de nummer 277 van de wereld. Ook in de tweede set bleek het niveauverschil te groot tussen de Nederlander en de thuisspeler: wederom 6-3. De Jong bleek aan het einde van beide sets over een veel langere adem te beschikken en maakte daar het verschil.

De Jong wist voorafgaand aan de wedstrijd al wie zijn volgende tegenstander zou worden als hij van Poljicak zou winnen. Mariano Navone won een dag eerder al overtuigend van Tomas Barrios Vera. De Argentijn Navone - die 76e staat op de wereldranglijst - is de nummer vijf van de plaatsingslijst. Bij een volgende zege wacht een mogelijke partij tegen Francisco Cerundolo in de kwartfinale. Hij is de hoogstgenoteerde tennisser op het Kroatische toernooi.

Droomweek voor Jesper de Jong

De Jong beleefde een droomweek in het Zweedse Bastad. Hij schakelde onder andere landgenoot Tallon Griekspoor uit en reikte zo tot de finale van het ATP-toernooi. Daarin bleek Luciano Darderi net te sterk. Overigens is Darderi ook aanwezig op het toernooi in Kroatië. Het was de eerste keer dat De Jong de eindstrijd haalde van een ATP-toernooi. Eerder dit jaar schopte hij het al wel tot de finale van een challenger in het Spaanse Murcia.

De Haarlemmer schreef wel 52.890 euro aan prijzengeld bij door de veloren finale én steeg naar de 83e plek op de wereldranglijst. Dat is zijn hoogste positie ooit, na eerder dit jaar al een keer 87e te hebben gestaan.