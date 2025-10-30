Jesper de Jong had een vervelende week. Allereerst verloor de Nederlandse toptennisser in het kwalificatietoernooi van de ATP 1000 in Parijs. Daarna zag hij om zich heen de ene na de andere collega alsnog toegelaten worden als 'lucky loser'. Zelf had De Jong het geluk niet, mede door een dubieuze beslissing van Reilly Opelka.

De Jong ging zondag ten onder in de kwalificaties van het masterstoernooi van Parijs, nadat hij verloor van Tomás Martín Etcheverry. Toch bleef hij dagenlang in de Franse hoofdstad, omdat hij als lucky loser nog toegelaten kon worden. Zelfs op woensdag kon hij nog worden opgeroepen, bij eventuele blessures van Alex de Minaur of Lorenzo Musetti. Maar zij kwamen gewoon in actie.

Dus was al het wachten voor niets. Bij Ziggo Sport blikte De Jong terug op de frustrerende paar dagen. "Je wordt gestraft dat je de laatste ronde van de kwalificatie verliest. Het was talk of the town dat Reilly Opelka opgeeft en wel wordt getrokken uit de lijst met lucky losers", vertelt hij.

Vervlogen hoop

Bij De Jong leefde de hoop dat hij alsnog werd opgetrommeld. "Je zag drie gasten opgeven in Bazel (vorige week, red.). Drie dagen later stonden ze weer te spelen…", verzucht hij. "Dag bij dag ging die hoop best wel ver weg. Het is dat ik hier móét zijn, maar ik lig alleen maar op de bank niets te doen. Je kan niet trainen of wat dan ook. Het is vreselijk, maar het hoort erbij", aldus De Jong. M’n coach is net het vliegtuig in gestapt en ik was graag met hem meegegaan."

Opelka

De grote boosdoener is de boomlange Opelka. Hij werd net als Valentin Royer en Aleksandar Kovacevic toegelaten tot het hoofdtoernooi na drie afmeldingen. Opvallend, aangezien Opelka in Bazel nog geblesseerd opgaf. Volgens De Jong kwam hij in Parijs al binnen met het idee om één kwalificatieronde te winnen, zodat hij in aanmerking kwam als lucky loser. Dat deed Opelka, waarna hij de handdoek in de ring gooide.

"Wij lopen bij de tourmanager naar binnen van hoe kan dit? Je geeft een walk-over, dan ben je geblesseerd en niet klaar om te spelen, en dezelfde dag nog is hij lucky loser. Dat is een gat in het systeem, daar moet wat op gevonden worden", vindt De Jong. "Iedereen had het erover en sprak er schande van. Maar hij is wel iemand die de grenzen opzoekt."

Opelka streek zodoende al een mooie geldprijs van 44.220 euro op, alleen al vanwege zijn deelname aan de eerste ronde. Dat was ook meteen zijn eindstation; de 2,11 meter lange Amerikaan verloor met 6-3 5-7 1-6 van de Fransman Corentin Moutet. En De Jong: die kan naar huis om zijn schaatsvriendin Pien Hersman aan te gaan moedigen bij de NK afstanden.