Toptennisser Grigor Dimitrov zal graag een punt willen zetten achter 2025. Dat is vooralsnog een rampjaar voor de voormalig nummer 3 van de wereld. Dimitrov moest zich voor - en tijdens - meerdere toernooien geblesseerd terugtrekken. Bij het masterstoernooi van Parijs is dat opnieuw het geval. Toch heeft lucky loser Jesper de Jong ook pech.

De malaise van Dimitrov is al veel langer aan de gang, maar dit jaar is het extreem qua blessures en pech. Begin 2025 raakte hij geblesseerd op het ATP-toernooi in Brisbane, waarna hij halverwege zijn partij in de eerste ronde op de Australian Open opgaf. Een dijbeenblessure zorgde ervoor dat hij daarna ook in ronde 1 van Roland Garros de baan vroegtijdig verliet. Op Wimbledon kwam hij wel tot de vierde ronde, waarin hij leek te gaan winnen van latere winnaar Jannik Sinner.

Maar je raadt het al: weer kwam een blessure om de hoek kijken. Bij een 2-0 voorsprong in sets en 2-2 in games scheurde hij zijn borstspier. Geen exit dus voor Sinner, maar voor de 34-jarige Dimitrov. Het was alweer de vijfde keer op rij dat hij op een grandslamtoernooi midden in een partij geblesseerd afhaakte. De blessure kostte hem later ook de US Open.

Pech in Parijs

Op het masterstoernooi van Parijs maakte Dimitrov na drie maanden blessureleed zijn rentree. En hoe. Hij versloeg het Franse servicekanon Giovanni Mpetshi Perricard met 7-6 6-1, waardoor hij zich plaatste voor de tweede ronde. Daarin zou hij spelen tegen Daniil Medvedev, maar opnieuw zat het niet mee voor Dimitrov. Woensdag maakte de organisatie bekend dat de Bulgaar zich heeft teruggetrokken voor die partij.

Unfortunately, Grigor Dimitrov has pulled out from the singles draw.



It was great seeing you back on court Grigor 🫶#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZsYBPuYw1G — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2025

Jesper de Jong blijft teleurgesteld achter

De beslissing van Dimitrov om zich terug te trekken komt een ronde te laat voor de Nederlandse tennisser Jesper de Jong. Hij strandde in de kwalificaties tegen de Argentijn Tomás Etcheverry (6-2 6-3). Bij genoeg afmeldingen zou De Jong echter als lucky loser alsnog aan het toernooi mee mogen doen. Dat gaat op basis van de ranking op de mondiale tennisladder.

Om hem heen zag hij de ene na de andere speler uitvallen voor het hoofdtoernooi. Benjamin Bonzi, Jakub Mensik en Ugo Humbert trokken zich terug. Daarvoor kwamen Reilly Opelka (ATP-52), Valentin Royer (ATP-59) en Aleksandar Kovacevic (ATP-64) voor in de plaats. Kortom: allemaal spelers die hoger staan dan De Jong, de nummer 80 van de wereld. De Nederlander was de eerstvolgende op de lijst en had nog één afmelding nodig in de eerste ronde om mee te doen aan het ATP 1000-toernooi. De afmelding kwam, alleen voor De Jong niet in de juiste ronde.

NK afstanden

Op Instagram plaatste hij een ludieke video waarin hij zichtbaar verveeld over de bank rolde in de tennishal. 'Realistische dag in het leven van lucky loser nummer 1', schreef hij erbij. Nu De Jong niet in actie hoeft te komen, kan hij mogelijk aanwezig zijn bij zijn schaatsende vriendin Pien Hersman. Die rijdt dit weekeinde de NK afstanden in schaatstempel Thialf in Heerenveen. Daar zijn naast nationale titels ook startbewijzen te verdienen voor de eerste vier World Cups van dit seizoen.