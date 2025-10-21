Schaatsster Pien Hersman en tennisser Jesper de Jong hebben een enorme verrassing gedeeld op Instagram. Toen de 21-jarige terugkwam van haar training op het ijs, stond haar iets groots te wachten thuis.

Dat delen de twee op hun Instagram Story. Hersman reed maandag eerst haar trainingsrondjes in Thialf met haar ploeggenoten van team IKO-X2O. Bij thuiskomst werd ze verrast door haar vriend De Jong.

Het topsportkoppel heeft namelijk een gigantisch 'nieuw familielid', zo schrijft De Jong. Het gaat om een enorme knuffelbeer van wel 1,80 meter lang. Hersman zit naast de beer op de bank en geeft hem een kus op zijn snuit.

Missen

Dankzij het cadeau heeft Hersman toch nog iets om het gemis van haar vriend te verzachten. Die is vaak weg vanwege zijn tenniscarrière. De schaatsster sprak zich eerder op TikTok al uit over de moeilijke momenten waarop ze hem mist. "Het voelt zo lang", zei ze over zijn periode van afwezigheid.

Sportcarrières

Nu het schaatsseizoen op het punt van beginnen staat, gaat Hersman zelf ook een drukke periode tegemoet. De Nederlandse zou komend seizoen voor het eerst kunnen deelnemen aan de Winterspelen. Eind december vindt het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaats. Voor het zover is wordt het seizoen afgetrapt met de NK afstanden vanaf 31 oktober. Afgelopen jaar werd ze zesde op de 500 meter op dat toernooi.

De tenniscarrière van De Jong zit ook in de lift. Zo nam hij deze zomer nog deel aan het hoofdtoernooi van de US Open, waar hij in de eerste ronde verloor van Brandon Nakashima in vijf slopende sets. Tevens reikte hij tot de tweede ronde op Wimbledon. Vorig jaar nam hij deel aan onder meer Australian Open en Roland Garros.