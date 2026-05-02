Als topsporters samen een relatie hebben, kan dat helpen om het beste in elkaar naar boven te halen. Zo support topschaatster Pien Hersman, nu het nog kan, haar tennissende vriend Jesper de Jong. Afgelopen week waren ze op het Italiaanse Sardinië. En Hersman kreeg van tennisbond ATP zelfs een officiële functie in de staf van haar vriend.

Vanaf het moment dat de blik van Pien Hersman weer op haar eigen sportieve ambities gaat, is er amper tijd meer om haar vriend, toptennisser Jesper de Jong, aan te moedigen langs de baan. Nu de voorbereiding voor de topschaatster weer bijna van start gaat, konden de twee nog één keer genieten van elkaars aanwezigheid. De Jong moest namelijk spelen in het Italiaanse Cagliari. En daar had hij alle hulp van zijn vriendin nodig.

Support hard nodig

De vorm van De Jong is al weken niet al te best, vooral op de lastige ATP-toernooien. Aangezien hij bij de Challenger-toernooien, een niveautje lager, wel vaker wedstrijden wint, besloot de Haarlemmer om afgelopen week naar Sardinië af te reizen in de hoop daar wel de zeer belangrijke punten voor de ranglijst te behalen. Hij viel onlangs immers uit de top 100, waardoor directe plaatsing voor Roland Garros lijkt uitgesloten.

Daarom was Hersman mee om hem van de nodige support te voorzien, nu het nog kan. Veel schaatsploegen beginnen in mei alweer met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waardoor het vanaf dan een stuk lastiger wordt. Het bekende sportkoppel heeft het in ieder geval naar hun zin gehad.

Opvallende rol

Hersman heeft haar volgers zaterdag getrakteerd op de nodige kiekjes van hun trip naar de Italiaanse zon. "Cagliari vastgelegd met mijn digi cam", valt er te lezen bij de post. Samen waren ze vooral veel op de tennisbaan te vinden, maar werd er ook genoten van het weer. Bovendien had de 22-jarige Hersman zelfs een officiële functie binnen de staf van haar vriend.

Op één van de foto's valt namelijk te zien dat ze een officiële accreditatie heeft als 'persoonlijke fysio' van De Jong. De eerste twee wedstrijden begonnen nog zeer succesvol voor de Haarlemmer, die een hoogeplaatste speler versloeg, maar hij verloor in de kwartfinale teleurstellend van een speler die ver buiten de top 200 van de wereld staat. Voor hem wordt het dus nog alle zeilen bijzetten om te stijgen op de wereldranglijst. Hij focust zich nu op het Masters-toernooi in Rome.