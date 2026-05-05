Anastasia Potapova heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van het WTA 1000-toernooi in Rome. De vriendin van de Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor vocht zich terug en won op knappe wijze haar laatste kwalificatiewedstrijd, waardoor de opmars gaande blijft.

Potapova is al enkele weken bezig aan een opmars op de rankings. Onder aanvoering van haar geblesseerde vriend Griekspoor stal de Oostenrijkse tijdens haar vorige toernooi de show in Madrid. Met een 2-0 zege in sets op Elena Rybakina behaalde Potapova een van de mooiste zeges in haar carrière, maar in de halve finale kwam ze nipt te kort. Marta Kostyuk bleek te sterk, waardoor de geboren Russische niet in de finale kwam. Daarmee liep ze dus ook haar eerste WTA 1000-titel mis.

Kwalificatie Rome

Ondanks haar uitstekende toernooi in Madrid, moest Potapova alsnog het kwalificatietoernooi spelen voor het toernooi in Rome. De Oostenrijkse staat weliswaar 38e op de WTA-ranglijst, maar de inschrijvingsdeadline sloot al enkele weken geleden en toen stond ze nog een stuk lager. Daarom was ze in Rome nog niet automatisch geplaatst. De eerste ronde wist ze overtuigend te winnen van Irina-Camelia Begu, waardoor ze in de tweede ronde moest tegen Nikola Bartunkova, de nummer 94 van de rankings.

Het grote verschil in ranking betekende niet dat Potapova de overwinning zomaar pakte, want in de eerste set maakte ze een paar foutjes. Daar profiteerde Bartunkova uitstekend van, waardoor ze richting het eind een cruciale break plaatste. De Tsjechische pakte met 6-4 de eerste set en Potapova moest in de achtervolging. Dat lukte in set twee.

Uitstekende derde set

Daar kwam de vriendin van Griekspoor al snel met 3-0 voor, maar die voorsprong gaf ze net zo snel weer weg. Een late break was voor Potapova echter toch genoeg om de set naar zich toe te trekken. Potapova won met 6-4 en sleepte er een beslissende set uit. Die begon de Oostenrijkse goed, want ze pakte al snel een voorsprong. Daarna werd Bartunkova nog een keer gebroken, waardoor de zege van Potapova niet meer in gevaar kwam. Ze won set 3 met 6-2, waardoor ze officieel geplaatst is voor het WTA 1000-toernooi in Rome. Het is nog niet bekend wie de tegenstander van Potapova wordt in de Italiaanse hoofdstad.