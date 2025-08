Alejandro Davidovich Fokina heeft in een brief op Instagram woest uitgehaald naar de ATP. De Spaanse toptenisser vindt het een schande dat zijn partij vrijdag op het toernooi in Montreal om 11:00 uur is in plaats van 12:30. Collega Daniel Evans zet Davidovic Fokina vervolgens met beide benen op de grond in plaats van hem te steunen.

'Vandaag wil ik mijn teleurstelling en frustratie richting de ATP delen', begint Davidovic Fokina aan zijn relaas over de ATP. 'Vrijdag begint elke wedstrijd om 12:30 uur, behalve die van ons. Wij moeten om 11:00 uur starten. We verblijven een uur van de baan en dat betekent dat we extreem vroeg op moeten staan om in goede conditie aan te komen. We hebben om een aanpassing gevraagd, maar het antwoord was dat alles al verkocht was. Tickets, TV-rechten etc,. Nogmaals wordt het duidelijk dat er niet naar spelers geluisterd wordt.'

De wedstrijd van Davidovich Fokina op het ATP-toernooi van Montreal begint om 17:00 uur Nederlandse tijd. Dat is 11:00 uur in Canada. De opponent van Davidovic Fokina is de sterke Tsjech Jakub Mensik. De Spanjaard maakte onlangs indruk op de Citi Open van Washington. Daar verloor Davidovich Fokina nipt in de finale van Alex de Minaur, waardoor hij nog altijd geen ATP-titel binnen heeft.

Woede

Davidovich Fokina is echter nog niet klaar met het uiten van zijn woede. 'Donderdag is het ook bij anderen gedaan, vandaag doen ze het bij mij en morgen beginnen alle wedstrijden weer om 12:30 uur. Er zijn genoeg banen beschikbaar en toch zijn wij de enigen die om 11:00 uur moeten beginnen. De ATP belooft altijd dat dingen opgelost worden, maar nooit veranderen er dingen. Dit is niet de eerste keer dat dit voorkomt. Zodra je in de organisatie zit, merk je dat het niet zo goed is als het er vanaf de buitenkant uitziet.'

Daniel Evans

De Britse speler Daniel Evans laat via zijn Instagram weten dat hij het in ieder geval niet eens is met zijn Spaanse collega. 'Word wakker en speel gewoon. De wereld komt ook uit hun bed en werkt van 9 tot 5 en soms van 8 tot 4. Echt schandalig.' Evans zelf is niet actief op de Montreal Open.