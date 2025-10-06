Toptennisser Novak Djokovic wist zondag na een spectaculaire comeback af te rekenen met Yannick Hanfmann. De Servische topspeler won met 4-6, 7-5 en 6:3 en zich zo te verzekeren van een plek in de achtste finales van het toernooi in Shanghai. De bizarste momenten van de wedstrijden vonden echter plaats rond de gezondheid van Djokovic.

Vanaf het begin van de wedstrijd was duidelijk dat Djoković zich niet helemaal top voelde. Hanfmann bezorgde hem enorme problemen in de eerste set. Ook de hoge luchtvochtigheid speelde Djokovic parten en op een gegeven moment voelde hij zich zo beroerd dat hij moest overgeven. Dit bizarre detail was niet te zien tijdens de uitzending, maar iemand uit het publiek legde het moment vast.

Djokovic actually vomited multiple times during the match... pic.twitter.com/NEQoSO3V8N — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 5, 2025

Op de beelden is te zien hoe Djokovic overgeeft, waarna hij een handdoek pakt en op de bank gaat zitten. En ondanks alles vond Nole uiteindelijk de kracht om de wedstrijd om te draaien en zich te plaatsen voor de achtste finales van Shanghai, het toernooi dat hij al vier keer eerder won. In de volgende ronde speelt de Serviër tegen de Spaanse Jaume Munar.

'Voor mijn leeftijd een grotere uitdaging'

Djokovic gaf achteraf ook uitleg over waarom hij zich niet goed voelde en dat had veel te maken met de weersomstandigheden. "Het was bruut. De luchtvochtigheid is hier extreem. Ik moest echt de storm doorstaan. Yannick speelde vanaf het begin een geweldige wedstrijd. Het is hetzelfde voor elke speler op het veld, maar het is bruut. Voor iemand van mijn leeftijd is het een grotere uitdaging."

De Serviërspeelt in Shanghai voor de elfde keer en jaagt op zijn vijfde titel daar. De viervoudig kampioen kent de baan en de omstandigheden als geen ander, maar dit toernooi blijkt allesbehalve een routineklus. Toch lijkt hij, met de veerkracht die hij zondagavond liet zien, opnieuw klaar om te pieken op het juiste moment. "Ik wil altijd winnen, ongeacht de omstandigheden", zei de Serviër. "Vandaag moest ik diep gaan, maar dat zijn de wedstrijden die je sterker maken."