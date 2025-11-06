Bij Novak Djokovic kwamen er een hoop emoties los na zijn zege op Alejandro Tabilo in Athene. Daar was de overwinning niet per se debet aan, maar vooral het eerbetoon aan zijn overleden coach en mentor Nikola Pilic.

De tenniswereld werd in september opgeschrikt door de dood van coach Pilic. Djokovic had een geweldige band met de oud-tennisser uit Kroatië. Pilic werkte lang met de Serviër samen en de band was zo sterk dat de twee elkaar als vader en zoon in de tenniswereld zagen. Het overlijden van zijn mentor deed Djokovic dan ook veel en op het ATP-toernooi in Athene barstte hij wederom in tranen uit.

Dit kwam door een mooi eerbetoon dat in Athene werd gedaan. Nadat Djokovic zijn opponent Alejandro Tabilo in 7-6 en 6-1 van de baan had geslagen, werd er een filmpje getoond met prachtige beelden van Pilic en diens samenwerking met het Servische icoon. Djokovic hield het niet droog en was zichtbaar geëmotioneerd door de beelden van de man die hem zo na aan het hart ligt.

'Hij hielp ons zo veel'

Nadat Djokovic zijn tranen had gedroogd en er een staande ovatie volgde, nam hij het woord. "Hij was meer dan een mentor en een coach voor mij. Hij was onderdeel van de familie, voor mij en voor mijn broers. Hij hielp ons zo veel en ik zou niet zijn wie ik vandaag de dag ben zonder hem. Hij is helaas enkele maanden geleden overleden, maar ik wil de support en het geduld van iedereen vragen om hem respect te geven. Dat verdient hij, als de legende die hij is."

Djokovic kreeg nog een prachtig applaus en vertrok vervolgens van de baan. De publiekslieveling zal donderdag weer te zien zijn in Athene, dan neemt hij het op tegen de Portugees Nuno Borges. Het is overigens de eerste keer dat Djokovic meedoet aan een ATP-toernooi in de Griekse hoofdstad. Met zijn overwinning op Tabilo heeft de Serviër nu in 25 verschillende landen de kwartfinale van een ATP-toernooi bereikt. Toch voelde het voor Djokovic al alsof hij thuis speelde in Athene.