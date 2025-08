De Servische tennisser Novak Djokovic zal ook dit jaar niet deelnemen aan de Masters in Cincinnati, zo hebben de organisatoren van het toernooi aangekondigd. Deze keuze is erg opvallend te noemen.

Na de Masters in Canada, die Novak Djokovic miste, is bevestigd dat de toptennisser ook niet te zien zal zijn op de tweede Masters in dit deel van het jaar. De Serviër slaat voor het tweede jaar op rij Cincinnati over.

Teruggetrokken

De organisatie van de Masters in Cincinnati heeft aangekondigd dat de Servische toptennisser zich heeft teruggetrokken van de deelnemerslijst. In plaats daarvan moet het Amerikaanse publiek het doen met Yuki Nishioka, Hugo Gaston, Alejandro Tabilo en Mackenzie McDonald.

De Cincinnati Open is niet alleen het zevende ATP Masters 1000-toernooi van het seizoen, maar ook de laatste grote test op de Noord-Amerikaanse hardcourtbanen vóór de US Open. Zoals het er nu voor staat, lijkt Djokovic' enige voorbereiding op de US Open het gemengd dubbelspeltoernooi te zijn, dat voorafgaand aan het toernooi in New York plaatsvindt. Daar zal Djokovic samenspelen met Olga Danilovic.

Ongewone benadering

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Djokovic een ongewone benadering kiest in zijn speelschema om zijn lichaam de juiste balans te geven tussen rust, herstel en training. Dit jaar tennist hij namelijk helemaal niet tussen de Grand Slams door.

Laatste kans

Voorafgaand aan Wimbledon gaf Djokovic toe dat het grandslamtoernooi op gras zijn beste, en mogelijk laatste, kans was op een 25e Grand Slam-titel. Hij verloor echter in de halve finale van Jannik Sinner. Achteraf liet de Serviër doorschemeren dat de kans op een Grand Slam-titel sterk is afgenomen.

Na Wimbledon besloot Djokovic om tijd te besteden aan rust. De Serviër verbleef in Montenegro, vervolgens in Kroatië, en de afgelopen dagen voornamelijk in Griekenland. Daarnaast is het nieuws naar buiten gekomen dat Djokovic, samen met een aantal andere bekende sportfiguren, eigenaar zal worden van de Franse club Le Mans, die uitkomt in de tweede divisie van het Franse voetbal.

Novak Djokovic

Djokovic staat momenteel zesde op de wereldranglijst, met een seizoenrecord van 26 overwinningen en 9 nederlagen, en één enkelspeltitel. Die enige titel behaalde hij in mei tijdens de Geneva Open, waarmee hij zijn totaal op 100 carrièretitels in het enkelspel bracht.