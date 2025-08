Novak Djokovic geniet van zijn vrije tijd na Wimbledon. De Servische tennislegende laste na het prestigieuze grandslamtoernooi een broodnodige pauze in. Hij ging op vakantie met zijn familie én verscheen in een bijzondere nieuwe outfit.

De 38-jarige Djokovic heeft vrijwel alle prijzen in zijn leven al gewonnen. Hij nam 24 keer (!) de trofee mee naar huis op een van de vier grandslamtoernooien en mag zichzelf een levende, nog spelende tennislegende noemen.

Waar de meeste tennistoppers zich aan het voorbereiden zijn voor de US Open, dat eind augustus begint, doet Djokovic het rustig aan. Hij sloeg het Masters-toernooi van Canada over en ging met zijn familie op vakantie naar een luxe resort. Hij heeft de grootste lol, blijkt ook uit een recente video op TikTok.

Djokovic in Balkan-stijl

De Serviër heeft zijn ware Balkan-uitstraling omarmd door een opvallend geel trainingspak aan te trekken. Djokovic krijgt miljoenen kijkers op een video waar hij een gek en soepel dansje doet. Zijn volgers kunnen het wel waarderen, maar vragen zich vooral af wie verantwoordelijk is voor de vlotte camerashots.

Dat lijken ze eigenlijk wel te weten: het móet Aryna Sabalenka zijn. 'Sabalenka is de cameraman, 100%', is de meest gelikete reactie onder de video. Djokovic ontkent de opmerking niet. Heel gek is die gedachte niet, want Djokovic kan het goed vinden met de nummer één van de wereld bij de vrouwen. En laat zij nou net heel erg bezig zijn met sociale media en perfect weten hoe te scoren op TikTok.

Gemengd dubbel op US Open?

De twee waren misschien wel een droomkoppel geweest op de US Open, waar het gemengd dubbelspel weer nieuw leven ingeblazen wordt. Maar Djokovic besloot om te gaan samenspelen met Olga Danilovic. Sabalenka doet vooralsnog niet mee aan het gemengd dubbelspel. De nummer 1 van de wereld heeft dit jaar nog geen Grand Slam gewonnen en wil in het enkelspel dus eindelijk van die droogte af.

Voetbalclub

Djokovic maakt zich klaar voor zijn leven buiten de tenniswereld. Hij verraste door samen met een Formule 1-legende en de partner van Sabalenka mede-eigenaar te worden van een Franse voetbalclub. De tennislegende heeft een pak aandelen gekocht van de Franse club Le Mans FC, dat vorig seizoen promoveerde naar Ligue 2.

Dat doet hij niet alleen. Ook voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa is mede-eigenaar geworden van de club, net als ex-collega Kevin Magnussen.