Novak Djokovic geniet met zijn vrouw en kinderen van een vakantie op het Griekse eiland Mykonos. Dat doet het gezin op één van de duurste resorts van het luxueuze eiland, waar deze zomer al veel sterren zijn geweest.

Formule 1-coureur Lewis Hamilton, oud-topvoetballer Wayne Rooney, zangeres Ariana Grande en acteur Leonardo DiCaprio brachten allemaal een bezoekje aan het vernieuwde Nammos-resort. Nu is het de beurt aan de 38-jarige Djokovic, die een innige kus deelde met zijn vrouw Jelena (39). Dat zag Daily Mail, die het resort omschrijft als 'speeltuin voor de rijken'. Het tweetal is al sinds de middelbare school samen.

Business Insider weet meer over het exclusieve resort aan de kust van het eiland. Zo worden er champagneflessen verkocht die meer dan 100.000 pond (114.000 euro) kosten en ook kan je een handtasje van Gucci halen voor minimaal 7.000 euro. Bezoekers van het resort arriveren meestal met een privévliegtuig, helikopter of in een megajacht.

Kans op eerherstel in de Verenigde Staten

Djokovic zal de vakantie gebruiken om bij te komen van zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De Servische toptennisser is nog steeds op jacht naar zijn 25e Grand Slam-titel. Hij krijgt volgende maand weer een kans: op zondag 24 augustus begint de US Open. De volgende Grand Slam is daarna pas weer in januari 2026, namelijk de Australian Open.

Djokovic bewaart goede herinneringen aan de US Open. Hij won het toernooi vier keer, voor het laatst in 2023. Vorig jaar ging het een stuk minder: toen werd de voormalig nummer één van de wereld al in de derde ronde uitgeschakeld.

Langdurige relatie met Jelena

Djokovic kent zijn vrouw Jelena al sinds de middelbare school. Zij staat erom bekend regelmatig in de schijnwerpers te treden om haar mening te geven. Het koppel was acht jaar samen, waarna zij in 2013 trouwden in Monaco. Een jaar later kregen zij hun eerste kind, zoon Stefan. In 2017 volgde een tweede kind, een dochter ganaamd Tara.