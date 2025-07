Srdan Djokovic, de vader van toptennisser Novak Djokovic, heeft Errol Musk, de vader van 's werelds rijkste man Elon Musk, ontvangen. De twee bespraken belangrijke zaken.

Volgens Sport Klub heeft Srdan, namens de familie Djokovic, Errol ontvangen. De twee brachten de ochtend door met een werkontbijt.

Overname toernooi

Deze ontmoeting had een goede reden. Elon is namelijk van plan om binnenkort een tennistoernooi van de Masters Series over te nemen. Hij heeft interesse in het toernooi dat in Canada wordt georganiseerd, en is van plan het naar Austin te verplaatsen.

Deze keuze om van Canada naar Austin te verhuizen is niet geheel toevallig. Musk kocht onlangs een landgoed met een huis in deze stad voor 35 miljoen dollar. Texas, de staat waarin de stad ligt, is eveneens het centrum van enkele van zijn belangrijkste bedrijven.

Vakantie

Novak rust momenteel uit en bereidt zich voor op het volgende deel van het seizoen. Hij was eerst in Montenegro en daarna in Kroatië, nadat hij had besloten het masterstoernooi van Canada in Toronto over te slaan. Op Korčula, waar hij al jaren komt, bracht hij tijd door met Luka Modrić, winnaar van de Ballon d'Or in 2018, Mateo Kovacic van Manchester City en Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA.

Schokkende onthulling

Onlangs bracht een goede bekende van de familie Djokovic een opvallend verhaal naar buiten met betrekking tot vader Srdjan en zoon Novak. Volgens Gabriele Carlucci, een vriendin van Diana Djokovic (de moeder), had Novak eigenlijk niet geboren moeten worden.

Carlucci plaatste op LinkedIn een aantal foto's met Diana, met wie ze al jaren bevriend is. Het is echter vooral het bijschrift wat opviel. "Diana vertelde me een bijzonder verhaal: Nole had niet geboren moeten worden", zo begon ze.

Skivakantie

Carlucci vervolgde door te vertellen hoe haar vriendin de liefde van haar leven vond. "Ze ontmoette Srdjan, Novak's vader, tijdens een skivakantie in Kopaonik, een wintersportresort in het zuiden van Servië. Srdjan was een skileraar en een uitstekende skiër. De twee begonnen een liefdesrelatie en Diana raakte zwanger."

Maar Diana had zo haar twijfels bij die zwangerschap. "Omdat ze altijd een sterke en onafhankelijke vrouw was geweest, vertelde ze het aan Srdjan, maar zei meteen dat ze de zwangerschap zou afbreken als hij het kind niet wilde. Srdjan was echter dolblij dat hij vader zou worden en accepteerde het kind, dat later de grootste tennisser aller tijden zou worden."