Toptennisser snapt niks van 'oneerlijke' kritiek: 'Ze praten alleen maar over mij'

Carlos Alcaraz maakt zich op voor de Masters in Monte Carlo (Monaco). De toptennisser geldt als een van de grote favorieten, maar krijgt desondanks veel kritiek op zijn bord. En daar is hij het absoluut niet mee eens.

De Spaanse tennisser kende geen lekkere aanloop naar het toernooi in Monaco, waar hij pas één keer eerder speelde. Alcaraz verloor in de halve finale van Indian Wells en leed een verrassende nederlaag in zijn eerste wedstrijd in Miami.

Maar nu het gravelseizoen begint met de Masters in Monte Carlo, benadrukt de Spaanse toptennisser dat er geen reden tot zorg is. "Ik ben echt tevreden met mijn spel", zegt de nummer drie van de wereld. "Sinds het begin van het jaar speel ik geweldig tennis. Tennis is meer dan alleen de bal slaan. Het gaat om mentaliteit, om de fysieke kant."

Kritiek op Carlos Alcaraz

De jonge Spanjaard (21) kreeg de nodige kritiek na de toernooien in de Verenigde Staten. "Ik ben blij met het niveau waarop ik speel. Als je niet wint, maakt het niet uit of je goed of slecht speelt. Mensen denken niet aan mijn tegenstanders, ze praten alleen over mij. Als ik verlies, hebben ze altijd wel wat te zeggen. En ik vind dat niet eerlijk. Ze zeggen dat ik beter had moeten spelen of meer toernooien had moeten winnen, dat is niet oké..."

De titel in Indian Wells werd gewonnen door Jack Draper, terwijl Jakub Mensik zegevierde in Miami. "Ik denk dat de loting bij elk toernooi erg open is en veel spelers goed tennis spelen. Er zijn zoveel jongens die goed presteren op gravel en op alle ondergronden. In het gravelseizoen denk ik dat het spannend gaat worden."

Monte Carlo

Alcaraz is de tweede geplaatste speler in Monte Carlo, waar hij pas voor de tweede keer zal spelen. De Spanjaard miste de vorige twee edities vanwege een blessure, terwijl hij drie jaar geleden in de eerste ronde verloor van Sebastian Korda. "Ik ben echt blij om hier te zijn. Dit is een toernooi waar ik maar één keer heb gespeeld. Ik wil hier geweldig presteren."

De Spanjaard speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Fabio Fognini en Francisco Cerundolo.