Novak Djokovic jaagt zonder zijn coach op historische titel: 'Ik heb geen idee waar hij is'

Novak Djokovic greep vorige week nog naast de honderdste titel uit zijn carrière in Miami, maar krijgt al snel weer een nieuwe kans. De Serviër doet komende week namelijk mee aan het graveltoernooi van Monte Carlo. Djokovic deed in aanloop naar dat evenement een opvallende uitspraak toen het over zijn coach Andy Murray ging.

Djokovic en Murray waren vanaf jonge leeftijd al rivalen en speelden op alle grandslamtoernooien in de finale tegen elkaar. De Brit zette na de Olympische Spelen van vorig jaar in Parijs een punt achter zijn loopbaan, maar keerde al snel weer terug in de tenniswereld. Murray maakt sinds het begin van 2025 namelijk deel uit van de trainersstaf van Djokovic.

De Brit stond zijn oude rivaal bij op de Australian Open en was er ook bij tijdens de toernooien in Indian Wells en Miami. Murray werd in Monte Carlo echter nog niet gespot en dus kreeg Djokovic op de persconferentie de vraag waar hij nu eigenlijk is.

'Ik heb geen idee'

"Ik heb geen idee, als ik heel eerlijk ben", antwoordde de Serviër lachend op die vraag. Murray heeft met Djokovic afgesproken dat hij niet bij elk toernooi aanwezig is en hij slaat het evenement in Monte Carlo dan ook over.

De drievoudig grandslamwinnaar heeft deze week volgens Djokovic hele andere prioriteiten: "Ik heb een aantal dagen geleden met hem gesproken en toen was hij thuis. Hij is druk met zijn familie en ik denk dat hij ook zijn golfslag aan het verbeteren is, dus dat zal deze week zijn prioriteit zijn."

Broer vervangt Murray

Djokovic heeft bij afwezigheid van Murray een goede bekende die de rol van coach overneemt. De Serviër wordt in Monte Carlo bijgestaan door zijn jongere broer Marko, die vroeger ook enige tijd actief was als tennisser. De 33-jarige Marko kwam echter nooit verder dan de 571ste plaats op de wereldranglijst.

Op jacht naar nummer 100

De Servische tennisgrootheid hoopt in Monte Carlo eindelijk een magische grens te doorbreken. Djokovic staat sinds zijn gouden medaille bij de Olympische Spelen van vorig jaar op 99 toernooizeges en jaagt dus op zijn honderdste titel. Hij had in Miami de kans om die te pakken, maar verloor in de eindstrijd van de Tsjech Jakub Mensik.

Djokovic was in het verleden twee keer de beste in het prinsendom, maar voor zijn laatste titel moeten we alweer tien jaar terug. De Serviër won het toernooi in 2013 en 2015. Djokovic is in Monte Carlo als derde geplaatst en heeft daardoor een bye in de eerste ronde. De 24-grandslamwinnaar speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen Stan Wawrinka en Alejandro Tabilo.