Tennisser Taylor Fritz heeft onlangs iets te diep in het glaasje gekeken. Na een sportgala accepteerde de Amerikaanse nummer vijf van de wereld een straatinterview. Dat had hij achteraf niet moeten doen.

De 27-jarige tennisser zette zichzelf goed voor schut in het interview. Zichtbaar aangeschoten kreeg hij een lastige vraag voorgeschoteld. De video ging viraal op TikTok. Gelukkig kan Fritz er om lachen.

"Ontvang je geld?", vraagt de interviewer zich af. "Ja, dat zou ik wel zeggen ja", antwoordt de multimiljonair. Fritz was aanwezig op de ESPY Awards (Excellence in Sports Performance Yearly). "Kun je mij vertellen hoeveel vijftig briefjes van twintig is?"

Kortsluiting

Toen ontstond er kortsluiting bij de tennisser die vorig jaar in de finale van de US Open stond. "Laat me even nadenken. Eh, elke vijf is honderd, dus... elke vijf is honderd, dus dat is... ik heb vanavond te veel gedronken. Elke vijf is honderd, dus... er zijn tien vijven, ik bedoel... het is $10.000", twijfelt hij volop. Dat antwoord is natuurlijk fout.

'Ik ga zó dronken klinken'

De video ging viraal, waarna de toptennisser op de Citi Open in Washington gevraagd werd naar het moment. "Ik had eigenlijk geen ja moeten zeggen tegen dat interview", erkent hij. "Ik wist meteen: dit wordt zo'n moment. Ik was net weg van de ESPYs-afterparty... Maar eerlijk gezegd ben ik best blij met hoe het uiteindelijk is gegaan, want toen ik dat interview deed, dacht ik echt: ik ga zó dronken klinken."

"Maar uiteindelijk klonk ik eigenlijk best helder, gewoon normaal. Ik denk niet dat je het aan de video zou merken. Daar was ik wel blij mee. Ik weet ook wel dat die straatinterviews gewoon een valstrik zijn. Hij zei dat hij me wat vragen ging stellen, gewoon een interviewtje, en toen kwam hij ineens met een wiskundevraag. Het was echt erg. Echt, echt heel erg."

Geen wiskundewonder

Fritz blijkt niet van het incident geleerd te hebben. Hij is nog altijd geen wiskundewonder. Een journalist gooide op de persconferentie van het toernooi in Washington nóg een rekenvraag op. Of hij even het antwoord wilde geven op 80 maal 12. Opnieuw gaf de tennisser een fout antwoord. "Ik help mezelf er ook niet echt mee." Gelukkig hoeft een tennisser hoogstens tot de zeven te kunnen tellen (en tot de 40).