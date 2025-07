Morgan Riddle, influencer en partner van toptennisser Taylor Fritz, deelde een persoonlijke update over haar gezondheid. Ze geeft aan het zwaar te hebben en hint subtiel dat ze openstaat voor tips of steun van haar volgers tijdens deze moeilijke tijd.

Riddle liet zich van haar kwetsbare kant zien door donderdag een foto te plaatsen waarop ze in bed ligt, met een infuus in haar arm en stevig omwikkeld met medische tape. Bij de foto vroeg ze haar Instagram-volgers: "Heeft iemand een paar waanzinnige trucjes om de griep te overwinnen? Ik heb me sinds het norovirus niet meer zo slecht gevoeld."

In haar bericht gaf Riddle aan dat haar hartslag in rust is gestegen tot 89 slagen per minuut en dat haar lichaamstemperatuur met ongeveer omgerekend 1,9 graden Celsius is verhoogd. Haar gezondheid speelt haar duidelijk flink parten, wat ook haar volgers bezorgd maakt. Voor Riddle is het te hopen dat haar fans een oplossing hebben om de pijn te verzachten.

i Morgan Riddle vraagt haar volges om hulp in haar Instagram story. ©Instagram

'Het is een voorrecht om onderschat te worden'

Naast haar openheid over haar gezondheidsproblemen kreeg ze eerder te maken met kritiek. Tijdens de tennisrondreis reageerden oudere vrouwen soms negatief op haar TikTok-video’s. Hierop reageerde ze krachtig: "Als mensen me willen negeren omdat ik 'gewoon een WAG' ben, dan is dat maar zo", doelde ze op de term die partners van topsporters op zich gestempeld krijgen. "Het is een voorrecht om onderschat te worden", reageerde ze op de haat.

Volgens haar is het steunen van een professionele atleet geen gemakkelijke taak. "Iedereen die in de positie zit van partner van een topsporter weet hoe moeilijk en stressvol het is om iemand in zo’n rol te ondersteunen", zei ze. Die rol vraagt om toewijding en geduld, iets waar ze zich bewust van is en met trots vervult.

Fritz en Riddle richten zich op grote doelen bij US Open

Riddle was tijdens Wimbledon uiteraard van de partij om haar liefde Fritz aan te moedigen. De hoogst genoteerde Amerikaan speelde een sterk toernooi in Londen, maar strandde in de halve finale tegen Carlos Alcaraz. De Spanjaard zou op zijn beurt in de finale ten onder gaan tegen Jannik Sinner.

Nu richt Fritz zijn blik op de aankomende US Open in eigen land, waar hij opnieuw hoge ogen wil gooien. Met de steun van Riddle hoopt hij zijn vorm vast te houden en wellicht zijn eerste Grand Slam-titel te pakken. Samen bereiden ze zich intensief voor op het laatste grote toernooi van het seizoen, dat voor hen beide een belangrijke mijlpaal kan worden.