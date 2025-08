Alexander Zverev is deze week door de afmeldingen van een reeks andere wereldtoppers de favoriet bij het masterstoernooi in Toronto. Hij maakt voorlopig die rol meer dan waar, maar heeft ondertussen wel forse kritiek geuit op een grote verandering in de tenniswereld.

Het evenement in Toronto is één van de negen jaarlijkse masterstoernooien. Waar die normaal gesproken in een week werden afgewerkt, duren de meeste van die toernooien tegenwoordig bijna twee weken. Het geeft de spelers tussen de wedstrijden door meer rust, maar zorgt er ook voor dat er minder vrije weken overblijven. Tennissers hebben zich al vaker negatief uitgelaten over de verandering en ook Zverev is er niet blij mee.

De Duitser hikt al jaren aan tegen het winnen van een grandslamtoernooi en schoof eerder deze week aan in de podcast Nothing Major met de gestopte ex-profs Sam Querrey, John Isner en Steve Johnson. Querrey wilde weten hoe de drievoudig grandslamfinalist een einde wilde maken aan die droogte.

Zverev uit keiharde kritiek

De Amerikaan opperde of Zverev minder andere toernooien gaat spelen om meer te focussen op de vier Grand Slams, maar dat is volgens hem door de veranderde kalender bijna geen optie. "Ik zou dat graag willen, maar met de manier waarop de ATP de toernooien organiseert, is dat onmogelijk. Hoe ga je dat doen? Je hebt de negen mastersevenementen, die verplicht zijn. De meeste daarvan duren tegenwoordig twee weken, behalve Monte Carlo en Parijs-Bercy."

Die twee toernooien hanteren nog het oude format en daar is Zverev blij mee: "Ik vind dat de beste twee weken. Je komt er, je speelt vijf wedstrijden en je vertrekt weer. Je hoeft niet te blijven hangen. Je hoeft niet te trainen tussen de wedstrijden door. Je hoeft al die dingen niet te doen. Zo waren mastersevenementen vroeger. Ik denk dat alle spelers er dol op waren."

Ook bij de toernooien onder de masters is er een verandering geweest: "Nu ben je verplicht om vier ATP 500-toernooien te spelen. Dat waren er vroeger vier. Je komt niet onder de 20 toernooien, tenzij je je terugtrekt."

'Hoe ga je dat doen?'

Zverev wijst vervolgens naar een collega om de gevolgen aan te tonen. "Ik ben geen fan van waar dit naartoe gaat, want als je vorig jaar naar Alex de Minaur kijkt. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in de Davis Cup op 25 november en speelde zijn eerste wedstrijd in de United Cup van het seizoen erna op 27 december. Dus je hebt een maand rust."

"Hoe ga je dan twee weken rust nemen?", vraagt Zverev zich af. "Hoe ga je je lichaam voorbereiden op een nieuw seizoen? Hoe ga je genoeg tennistraining krijgen? Je hebt niet genoeg tijd meer om al die dingen te doen."

Zverev hoopt dan ook dat er wat aan gedaan gaat worden en hij is niet de enige: "Dit is een onderwerp waar de ATP een oplossing voor moet vinden. Eerlijk gezegd heb ik nog geen enkele speler horen zeggen dat hij dol is op de twee weken durende masters. Ik denk zelfs dat de fans dat niet leuk vinden. Ze vinden het niet leuk om twee dagen te moeten wachten tot hun favoriete speler weer speelt. Ik begrijp dat tennis een business is, maar ik weet niet zeker of het op dit moment wel goed werkt."

Kwartfinale tegen titelverdediger

Ondanks zijn weerzin tegen de lengte van het toernooi drong Zverev zaterdag in Canada door tot de kwartfinales. Hij won de eerste set en zag tegenstander Francisco Cerundolo na één game in de tweede set opgeven. De Argentijn was de grote angstgegner van de Duitser, want hij won alle drie de voorgaande ontmoetingen. Deze keer zat een blessure aan zijn buik hem in de weg.

Zverev speelt in de kwartfinales tegen Alexei Popyrin. De Australiër wist vorig jaar het toernooi, dat toen in Montreal werd gespeeld, verrassend te winnen. De titelverdediger kende een heel slecht jaar, maar lijkt zich als een vis in het water te voelen in Canada. Hij rekende in de achtste finales af met Holger Rune.