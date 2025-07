De hereniging met zijn vader als zijn nieuwe coach is net te laat gekomen voor toptennisser Stefanos Tsitsipas. De Griek is al maanden aan het afglijden op de wereldranglijst door veel teleurstellende resultaten. Vlak voor het masterstoernooi in Toronto besloot hij zijn vader weer in genade aan te nemen, maar dat leidde nog niet tot een ommekeer.

Grand Slam-finalist Tsitsipas staat inmiddels op de dertigste plek van de ATP-ranking, zijn laagste positie sinds 2018. Om die neerwaartse spiraal te doorbreken kondigde hij na zijn veelbesproken scheiding van coach Goran Ivanisevic aan dat hij weer verder gaat met een vertrouwd gezicht aan zijn zijde: zijn vader Apostolos. Ruim een jaar na hun opvallende uit elkaar gaan zijn de twee weer samen.

Meteen einde aan masterstoernooi Toronto

In augustus 2024 stopte de 26-jarige toptennisser de samenwerking nog, nadat ze ruzie kregen tijdens een toernooi. In Toronto zat vader Apostolos weer in zijn spelersbox, maar kon ook hij niet voorkomen dat zijn zoon weer tegen een nederlaag aanliep. De Australiër Chris O’Connell was in drie sets te sterk en schakelde Tsitsipas junior dus meteen uit bij zijn eerste serieuze wedstrijd sinds hij eind juni in de eerste ronde van Wimbledon moest opgeven.

US Open

Vader en zoon moeten zich nu verder gaan verdiepen in hun professionele relatie, want het tennisseizoen wacht op niemand. Na flink wat teleurstellingen op rij op Grand Slams, hoopt de Griek op de US Open eind augustus weer eens uit te blinken. Dat doet hij in ieder geval niet met zijn vriendin Paula Badosa. Tijdens het groots opgezette gemengd dubbelspeltoernooi is het tenniskoppel niet samen te zien. Tsitsipas zelf trok zich terug, Badosa gaat in New York koppelen met de Brit Jack Draper.

'Soms is dat de dapperste keuze'

Vlak voor zijn wedstrijd tegen O'Connell toonde Tsitsipas zich nog een soort poeët door een mooie tekst te wijden aan de terugkeer van zijn vader aan zijn zijde. "Sommige avonturen keren ooit terug waar ze begonnen. Na een tijdje uit elkaar geweest te zijn, ben ik weer herenigd met de persoon die als eerste in mij geloofde - mijn vader. Ik ben dankbaar om de baan en de komende reis weer te delen met hem. We zijn samen door elk hoofdstuk in mijn carrière gegaan en deze nieuwe stap voelt goed. Soms is thuiskomen de dapperste keuze", schreef de tennisser op Instagram.