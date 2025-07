Alexander Zverev beleefde zware tijden vóór en op Wimbledon en sprak na zijn uitschakeling in de eerste ronde open over zijn mentale problemen. Niemand minder dan Toni Nadal, de oom van tennislegende Rafael, schoot hem te hulp.

Sinds zijn vroege uitschakeling op het heilige gras in Londen kwam hij niet meer in actie. Op het masterstoernooi van Toronto maakt Zverev zijn rentree. Voorafgaand sprak hij openhartig over zijn moeilijke periode. "Ik heb even een pauze ingelast. Het is vier weken geleden dat ik mijn laatste wedstrijd speelde, dat gebeurt niet vaak, meestal alleen buiten het seizoen. Ik ben blij dat ik hier ben, blij dat ik weer speel, en ik denk dat deze vrije tijd echt belangrijk voor me was."

Trainen onder Toni Nadal

Hij trainde de afgelopen weken op Mallorca, onder begeleiding van Toni Nadal. "Het was geweldig. Ik heb daar ongeveer tien dagen doorgebracht, hard gewerkt en echt genoten. Ik denk dat Toni er ook van heeft genoten. Ik probeer hem over te halen om meer weken met mij door te brengen. We zullen zien hoe dat gaat, maar hij heeft het druk. We praten over hoe een mogelijke samenwerking eruit zou kunnen zien, absoluut, en ik kan jullie waarschijnlijk over een paar weken meer informatie geven", aldus Zverev.

De Duitse tennisser onthulde hoe hij op de Rafael Nadal Academy terechtkwam. "Toni nam na Wimbledon contact met me op. Daar was ik erg dankbaar voor. We hebben ongeveer anderhalf uur telefonisch gesproken, een paar berichten uitgewisseld, en toen besloot ik om naar Mallorca te gaan om hem te zien. Hij is iemand die, naar mijn mening, een geweldige coach is, zonder twijfel. Maar hij is ook iemand die je veel zelfvertrouwen kan geven, want als hij praat of als Rafa praat, luister je."

Lang gesprek met Rafael Nadal

Zverev had ook de kans om te spreken met 22-voudig grandslamkampioen Nadal. "Rafa gaf me een geweldig perspectief op hoe het is om tegen mij te spelen, want hij heeft me als speler gezien, en nu heeft hij me ook als toeschouwer gezien. Het was nuttig, en nogmaals, we hebben uren en uren gepraat, soms tot na middernacht. Dus het was geweldig om daar te zijn."