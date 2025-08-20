Wereldwijd werd er al maandenlang uitgekeken naar het gezamenlijke optreden van Carlos Alcaraz en Emma Raducanu op de US Open. Dinsdag was het eindelijk zover, maar hun deelname aan het gemengd dubbelspel bleef beperkt tot één duel. Toch wordt er met name in de Britse media volop geschreven over het duo en hun onderlinge chemie.

Vanaf het moment dat Alcaraz en Raducanu bekendmaakten samen mee te doen, kwamen er heel veel geruchten over de onderlinge relatie tussen de twee topspelers. Dat de Britse bij een toernooi ook nog eens op de tribune zat tijdens een wedstrijd van de Spanjaard maakte dat er alleen maar erger op. Gespeculeerd werd of de twee misschien ook buiten de baan een setje waren, maar daar gaf de coach van voormalig US Open-kampioene Raducanu duidelijk antwoord op.

Raducanu en Alcaraz stapten dinsdag de baan op, maar werden simpel aan de kant geschoven door Jessica Pegula en Jack Draper. Desondanks stonden met name de Britse kranten vol met berichten over hun gezamenlijke optreden in New York. Dat is niet verrassend, want alles wat Raducanu doet is aan de andere kant van Het Kanaal groot nieuws.

Chemie tussen Alcaraz en Raducanu

The Daily Mail begon echter met een pijnlijke conclusie: "Na twee maanden van opgewondenheid en hysterische speculaties was het allemaal in 51 minuten voorbij." Het medium zag dat Raducanu en Alcaraz de schade van een slechte start niet meer konden herstellen, maar toch waren er ook goede dingen te zien bij de twee. "Ze groeiden tijdens de partij, produceerden enkele spetterende punten en hadden meer chemie dan een aflevering van Breaking Bad. Ze gaven elkaar een warme knuffel."

"De speculaties over hun vermeende romance waren nergens op gebaseerd, maar er bestaat geen enkel twijfel dat de twee van elkaars gezelschap genieten", vervolgt de krant. "Toen ze de baan opliepen, fluisterde Raducanu iets in Alcaraz zijn oor en beiden giechelden erop los. Chemie op de baan is enorm belangrijk in dubbels en deze twee spelen hun beste spel als ze het naar hun zin hebben. Met name Raducanu straalde na elk punt."

'Dit heeft een toekomst'

Ook The Telegraph keek met veel aandacht naar de twee: "Een wilde volley van Raducanu op het eerste punt was niet het beste voorteken. Van iedereen die dacht dat de twee direct een droomkoppel zouden vormen, werden de verwachtingen flink getemperd. Maar nadat Raducanu in de derde game haar service hield, werd duidelijk dat er chemie tussen haar en Alcaraz was."

Toch konden ze de nederlaag niet voorkomen. "Het internet zal voorlopig nog wel pleizer halen uit het duo, maar zij zullen dat dit toernooi helaas niet meer samen doen." De krant laat ook nog even zijn licht schijnen op het nieuwe format: "Er was genoeg te zien in deze wedstrijd om te suggereren dat de korte opzet met sterren ook de komende jaren een toekomst heeft."

Strijd om miljoen dollar

Draper en Pegula versloegen vervolgens ook Daniil Medvedev en Mirra Andreeva. Zij staan daardoor in de halve finale en daar treffen ze Iga Swiatek en Casper Ruud. In de andere halve finale spelen de Amerikanen Danielle Collins en Christian Harrison tegen de Italiaanse titelverdedigers Andrea Vavassori en Sara Errani. Het winnende duo mag liefst 1 miljoen dollar verdelen.

