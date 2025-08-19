Al maanden wordt de tenniswereld in zijn greep gehouden. De vraag is: zijn toptennissers Carlos Alcaraz en Emma Raducanu een setje? Ze vormen wel een koppel op de US Open.

Het laatste grandslamtoernooi van het seizoen is sinds dinsdagavond in volle gang. De organisatie heeft het gemengd dubbel nieuw leven in geblazen, door kortere sets te spelen. Ook zijn (de meeste) dubbelspecialisten ingeruild voor wereldtoppers uit het enkelspel.

Alcaraz en Raducanu een setje

Sinds dat laatste bekend werd, kwam naar buiten dat Alcaraz en Raducanu een koppel vormen. Daardoor laaiden de geruchten over een vermeend liefdesleven op. Tot ongenoegen bij de Britse.

Volgens haar voormalige coach Mark Petchey speelt er dan ook niks. "Ze zijn gewoon goede vrienden. Ze is goed bevriend met veel mensen die meedoen aan de tour. De media zullen de media blijven", zei hij tegen OLBG. "Natuurlijk weet ik dat er geruchten zijn dat ze samen uitgaan. Dat is niet het geval. Ze zijn gewoon goede vrienden. De realiteit is dat ze er alleen zijn om te tennissen."

Focus op het dubbelspel

Dat moet in de laatste 16 van het gemengd dubbel gebeuren tegen de Brit Jack Draper en Jessica Pegula uit de Verenigde Staten. "Emma en Carlos hebben er zin in. Alle spelers met wie ik in Montreal en Cincinnati heb gesproken, hebben er zin in. Ze zijn allemaal dolblij met de kans. Ik denk dat ze er allemaal heel erg blij mee zijn om te laten zien hoeveel het voor hen betekent om dit evenement te winnen, maar ook om een geweldige tennisshow neer te zetten."

Over de nieuwe opzet zegt Petchey: "Het is spannend voor ons als fans en ik denk dat het eigenlijk ook heel spannend is voor de spelers die eraan meedoen. Ik ben een grote fan van het evenement, ik ben een grote fan van wat ze hebben geprobeerd te creëren. Er zullen hier en daar misschien nog wat aanpassingen nodig zijn. Het punt is: als je het niet probeert, weet je het nooit. Maar ik denk dat het een enorm succes gaat worden."

Alles over US Open

