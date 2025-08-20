Carlos Alcaraz zorgde dinsdagavond voor hét moment van de US Open tot nu toe. Samen met Emma Raducanu stond hij in het gemengd dubbelspel tegenover Jack Draper en Jessica Pegula. Toen de rally al verloren leek, haalde de Spanjaard uit met een onmogelijke winner die zijn partner sprakeloos achterliet.

Draper en Pegula begonnen sterk en pakten al snel de overhand. Alcaraz leverde zijn servicebeurt in en het Britse-Amerikaanse duo sloeg meteen toe: 4-2 in de eerste set. Raducanu en haar Spaanse partner hadden weinig in te brengen en konden het publiek weinig spektakel bieden.

Magie van Alcaraz zet stadion op z’n kop

Dat veranderde in de tweede set. Raducanu hield knap haar service vast en bracht wat vertrouwen terug, maar het waren de flitsen van Alcaraz die het verschil maakten. Bij een ogenschijnlijk verloren punt dook hij pijlsnel naar de zijkant van het veld, waarna hij met een spectaculaire forehand de bal langs het net toch nog binnen de lijnen sloeg. Het Arthur Ashe Stadium ging compleet uit zijn dak, terwijl Raducanu vol ongeloof haar handen naar het hoofd greep.

Zelfs tegenstandster Pegula kon een glimlach niet onderdrukken, terwijl de commentatoren vol ongeloof toekeken. "Raducanu dacht dat het voorbij was, kijk naar haar gezicht!", klonk het vanaf de tribune. Het punt ging meteen viraal op sociale media, waar fans Alcaraz zijn actie bestempelden als een van de mooiste momenten van het toernooi.

Carlos brought the around-the-net shot to mixed doubles! pic.twitter.com/TS1Fem70Y3 — US Open Tennis (@usopen) August 19, 2025

Alcaraz en Raducanu stranden na één duel

Toch bleef het wonderpunt slechts een hoogtepunt in een verder moeizame partij. Draper en Pegula bleven koel, braken opnieuw de service van hun tegenstander en maakten het duel met een tweede 4-2 set af. Na afloop was Draper sportief. "Beter dan dit wordt het niet. Het is een genot om hier te spelen, zeker met Jessica naast me", klonk hij. Voor de toeschouwers blijft echter vooral dat ene moment van magie van Alcaraz hangen.

Geruchten over romance direct de kop ingedrukt

Voor Raducanu en Alcaraz betekende de nederlaag meteen het einde van hun avontuur in New York. Het koppel, dat vooraf voor veel aandacht zorgde vanwege hun samenwerking én geruchten over een mogelijke romance, ligt er na één wedstrijd alweer uit.

Voormalig coach Mark Petchey drukte die geruchten overigens direct de kop in. Volgens hem zijn de twee simpelweg goede vrienden die elkaar steunen op de tour. "De media maken er altijd meer van. Ze zijn hier puur om te tennissen", aldus Petchey.

Focus nu volledig op enkeltoernooi

De uitschakeling levert Alcaraz wél wat ademruimte op richting het enkeltoernooi, waar hij zondag begint als een van de grote favorieten. Voor Raducanu was de samenwerking vooral een kans om weer ervaring op te doen op het hoogste podium.

