Jannik Sinner nam onlangs een opvallend besluit over zijn tenniscarrière. hij wees zijn fitnesstrainer Marco Panichi en fysiotherapeut Ulises Badio vlak voor Wimbledon de deur. Hoewel hij in eerste instantie zei geen specifieke reden te hebben om ze weg te sturen, lijkt de vork toch anders in de steel te zitten.

De Italiaanse toptennisser won het tennistoernooi van Wimbledon ten koste van Carlos Alcaraz. De Spanjaard werd op het heilige gras verslagen, terwijl de rollen op Roland Garros omgedraaid waren. Dat toernooi blijkt nu de aanzet te zijn geweest voor Sinner om twee stafleden te ontslaan.

Interviews vallen verkeerd

De toptennisser zou absoluut niet blij zijn geweest met Panichi, die volgens het Italiaanse Correirra delle sera belangrijke informatie onthulde in interviews. Dat deed hij onder meer na de finale van Roland Garros, waar Sinner drie matchpoints verspeelde en Alcaraz alsnog zou winnen. De fitnesscoach vertelde vervolgens dat Sinner zeker een kwartier lang in tranen was in de kleedkamer.

Panichi zou geen fan zijn van de regel dat coaches alleen mogen praten als ze toestemming hebben. Mede daarom besloot Sinner om hem van de hand te doen. Dat betekende ook het vertrek van Badio, die als een soort 'package-deal' was verbonden aan Panichi. Inmiddels werkt Sinner weer samen met zijn oude fitnesscoach Umberta Ferrara.

Nieuwe grote uitdaging

Sinner wacht met binnenkort een nieuwe grote uitdaging. De Italiaan hoopt in de Verenigde Staten op nieuw succes. Dan staat de US Open op het programma. Sinner won het toernooi vorig jaar al door in de eindstrijd overtuigend af te rekenen met Taylor Fritz. Daarvoor legde hij onder meer Jack Draper, Danill Medvedev en Tommy Paul de wil op.

Inmiddels heeft Sinner al vier Grand Slams gewonnen. Hij zegevierde in de laatste twee edities van Australian open, won dus in 2024 US Open en was dit jaar ook de beste op Wimbledon. Alleen Roland Garros ontbreekt nog in de prijzenkast.