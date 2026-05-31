Het is een bijzondere dag voor toptennisser Jesper de Jong. De Nederlander kan deze zondag de kwartfinale van Roland Garros bereiken als hij wint van Alexander Zverev. Vlak voor het begin van de wedstrijd tegen de Duitse wereldtopper gebeurde er iets bijzonders en daar was De Jong het publiek dankbaar voor.

Voor de Nederlander was het namelijk hoe dan ook een memorabele dag. Hij viert op deze 31 mei namelijk zijn 26ste verjaardag. Dat waren de supporters in Parijs niet vergeten. Terwijl Zverev en De Jong bezig waren met de warming-up, trakteerde het publiek onze landgenoot op een mooi gebaar.

De Jong wordt toegezongen

Vanaf de tribunes klonk luidkeels Happy Birthday en dat kon De Jong natuurlijk waarderen. De Nederlander bedankte op zijn beurt het gezang van de fans met een kort applaus. Daarna ging de focus op de wedstrijd, want toen het lied ten einde was begon de partij tussen De Jong en Zverev vrijwel meteen.

Dat De Jong tot minimaal de vierde ronde is geraakt, is hoe dan ook bijzonder. Eigenlijk had de Haarlemmer zich helemaal niet gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi, maar hij werd als 'lucky loser' alsnog toegelaten vanwege een blessuregeval. In het hoofdtoernooi won hij achtereenvolgens van Stan Wawrinka, Federico Cina en Karen Chatsjanov. Nu wacht dus Zverev.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover