Beelden van de huilende Holger Rune gaan de wereld over en hebben ook collega-toptennissers Jack Draper en Taylor Fritz bereikt. Zij maken zich grote zorgen, ook voor hun eigen carrière. Zij zien dat de kalender voller en voller wordt en dat de omstandigheden tijdens toernooien alleen maar verzwaren. Daarom komen ze met een opmerkelijke oproep.

De Deense toptennisser Rune moest zaterdag huilend van de tennisbaan in Stockholm geholpen worden. Volgens zijn tegenstander Ugo Humbert in de halve finale heeft hij een ernstige blessure opgelopen, zei hij tegen SpilExperten. "Het is ongelofelijk moeilijk om te horen. Het zag er vreselijk uit. Ik weet dat hij nog onderzocht moet worden, maar ik begreep dat hij zelf een heel herkenbaar geluid hoorde en dat is een slecht voorteken", doelt de Fransman op de waarschijnlijke gescheurde achillespees die Rune opgelopen lijkt te hebben.

'Dat moet veranderen'

De beelden van de jonge Deen bereikten ook Fritz en Draper, die Rune steunen en een oproep doen aan de ATP. Zij spreken zich uit op sociale media. "Blessures zullen altijd gebeuren... We pushen onze lichamen om dingen te doen die eigenlijk niet horen in de topsport. We hebben zoveel goeie, jonge spelers op de Tour nu en ik ben trots op daar onderdeel van te zijn, maar de kalender moet veranderen als ook maar iemand van ons het lang wil kunnen volhouden", zei Draper.

'Ik zie meer blessures en burn-outs dan ooit'

De Amerikaan Fritz was het met zijn Engelse collega eens. "Feiten. Ik zie meer blessures en burn-outs dan ooit vanwege de ballen, banen en omstandigheden. Die zijn veel langzamer geworden, waardoor de wekelijkse grind nog veeleisender en zwaarder wordt voor onze lichamen", beklaagt hij zich in de reactie op Draper. Hoewel de blessure en de duur van Rune nog moeten worden vastgesteld in het ziekenhuis na een scan, is de vrees dat de Deense jongeling maanden buitenspel staat.

Facts, also seeing more injuries and burnout now than ever before because balls, courts, conditions have slowed down a lot making the weekly grind even more physically demanding and tough on the body. — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) October 18, 2025

'Het is verschrikkelijk, Holger huilt'

De moeder van Rune, Aneke, bevestigde zelf al waar veel volgers voor vrezen. "Het is verschrikkelijk. De dokters zeggen dat hij drie tot zes maanden buitenspel staat. Holger huilt", smste ze aan het Deense BT. In dat geval kan er nu al een streep door de Australian Open, die op 12 januari al beginnen en dus minder dan drie maanden verwijderd zijn.