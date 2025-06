Heel tennisliefhebbend Engeland keek uit naar twee rivaliserende toptennissters op het grastoernooi van Queen's. In het dubbelspel waren Emma Raducanu (22) en Katie Boulter (28) voor het eerst partners, maar in het enkelspel streden ze om een machtige titel. Aan die strijd kwam echter een onverwachts vroegtijdig einde.

Boulter was de afgelopen twee jaar de beste Britse tennisster op de WTA-tour. Zij was rond plek dertig de nummer 1 van Groot-Brittannië en hoopte met die titel op zak ook richting Wimbledon te kunnen. Op het heilige Engelse gras in Londen is dat heel wat waard. Maar waar iedereen likkebaardend uitkeek naar wie er als nummer 1 Queen's zou verlaten, daar is er in de tweede ronde al een definitief einde gekomen.

Raducanu nu beste Britse

Boulter verloor namelijk van met 2-1 in sets van de Russische Diana Shnaider, die tegen de top tien van de wereld aan schuurt. Daardoor is ze al zeker dat ze niet meer de nummer 1 van Groot-Brittannië zal zijn en dat Raducanu die plek na ruim twee van haar overneemt, nog zonder dat ze zelf hoeft te spelen. Ook Raducanu staat in de tweede ronde, maar hoefde alleen maar de prestatie van Boulter op Queen's te evenaren om zich te verzekeren als 'de beste Britse tennisster van de wereldranglijst'.

'Ik hoop dat je me niet te veel haat'

Shnaider had meteen oog voor de teleurgestelde Boulter en het sippe publiek op de tribunes van de Andy Murray Arena. Tijdens het veldinterview bood ze meteen haar excuses aan voor het uitschakelen van een publiekslieveling. "Katie is zo'n lief persoon. Ik hou met heel mijn hart van haar. Om haar te verslaan voor haar eigen fans, dat doet ook mij pijn. Ik hoop dat je me niet teveel zal haten en me komt steunen bij m'n volgende wedstrijd." Dat kwam de 21-jarige Russische op een daverend applaus te staan van het Engelse publiek.

'Ik hou van gras'

Daarna ging ze ook nog even in op het goede gevoel op gras. "Voor mij was vorig seizoen pas het eerste op deze ondergrond. Ik was meteen geshockt en verbaasd over hoe goet dat ging, dus ik keek er naar uit om dit jaar weer terug te keren. Vanaf de eerste dag voelt het heel erg relaxed en comfortabel voor me. Ik hou van deze ondergrond."