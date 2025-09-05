Toptennisster Naomi Osaka verloor vrijdagochtend haar loodzware halve finale-partij in de US Open van Amanda Anisimova. Tijdens de persconferentie na afloop stelde een journalist een bijzondere vraag aan de Japanse, waarna ze met een emotioneel antwoord kwam. "Maak me niet aan het huilen."

Tijdens de persconferentie na afloop ontstond er een uitzonderlijk moment toen een journalist een bijzondere vraag stelde aan de verliezer. De vraag had betrekking tot dé hype van het moment, waar Osaka ook actief aan deelnam. Tijdens iedere wedstrijd op de US Open bracht de 27-jarige tennister namelijk een Labubu-pop mee de baan op. Deze poppen zijn tegenwoordig een onwijs populair verzamelobject en Osaka bracht iedere partij een andere, speciaal voor haar gemaakte, Labubu-pop met zich mee. Ze had zelfs een naam voor ieder van haar pluizige vriendjes.

'Ik ben er ziek van'

Osaka was al emotioneel na haar verlies, maar toen een journalist vroeg welke pop ze met zich mee zou nemen als ze de finale had gehaald, brak de Japanse. "Maak me niet aan het huilen, man." Toch ging de geëmotioneerde Osaka vervolgens bloedserieus in op de vraag. "Ik had het hier letterlijk net nog met iemand over. Ik wilde er een maken met mijn groene outfit van vorig jaar. Hij zou dan zelfs een racket en alles hebben. Oh my God, ik ben er ziek van dat ik hem niet kan laten zien op de baan. Ik kan er eerlijk gezegd mee leven dat ik heb verloren, maar vraag me niets over deze Labubu."

Tie-breaks

In de halve finale, die bijna drie uur duurde, was de Amerikaanse Anisimova in drie sets te sterk voor Osaka, die nog wel de eerste set door middel van een tie-break op haar naam schreef. Een tie-break was ook nodig om de tweede set te bepalen, ditmaal trok Anisimova aan het langste eind. De laatste set ging uiteindelijk met 6-3 richting de Amerikaanse, die zich nu kan opmaken voor haar tweede Grand Slam-finale. Zaterdag is Aryna Sabalenka haar tegenstander.

