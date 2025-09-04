Toptennisster Naomi Osaka heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open na een zwaarbevochten zege op Karolina Muchova: 6-4, 7-6(3). De Japanse, die na haar moederschap een spectaculaire comeback maakt in de tenniswereld, blijft imponeren in New York en staat nu op de drempel van de finale.

De partij bood hoogstaand tennis en een bikkelharde strijd tussen de twee speelsters. Muchova, die kampte met een blessure aan haar linkerbeen, bleek ondanks haar fysieke ongemakken een verrassend taaie tegenstander met haar inventieve spel. Uiteindelijk trok Osaka aan het langste eind.

Osaka bereikt halve finales US Open

De eerste set was volledig in evenwicht, waarbij beide tennissters hun service behielden. Osaka wist echter op het cruciale moment toe te slaan en brak Muchova's service in de tiende game, wat haar de set opleverde met 6-4.

De Tsjechische vroeg hierna een medische time-out aan, waarna ze nog gemotiveerder de baan opkwam. In de tweede set wisselden de dames twee breaks uit, waarna een tiebreak uiteindelijk de beslissing moest brengen. Ook hier toonde de Japanse de sterkste zenuwen en won met 7-3, waarmee ze de wedstrijd naar zich toetrok.

IJzersterke reeks in kwartfinales

Osaka behoudt hiermee haar ongeslagen reeks in kwartfinales van grote toernooien, met een indrukwekkende 5-0 balans. Haar volgende uitdaging is tegen Amanda Anisimova, wat garant staat voor een zinderende halve finale. Zo kan de Japanse voor de eerste keer de eindstrijd halen sinds ze terugkeerde van haar zwangerschap.

Op de persconferentie na afloop kreeg ze de vraag wat ze over zichzelf geleerd heeft sinds haar comeback. ""Ik ontdekte dat ik veel meer van tennis hield dan ik dacht... Het is net een videospelletje. Je begint eraan, en zelfs als je een level verliest, begin je gewoon opnieuw en ga je door tot je uiteindelijk wint."

Extra Labubu

Osaka nam bij het begin van de US Open een Labubu mee. Dat is een poppetje dat vanuit China de hele wereld heeft veroverd. De eerste vernoemde ze naar Billie Jean King, maar dan met een twist: Billie Jean Bling. Inmiddels heeft dat poppetje een aantal broers en zussen gekregen. Na de winst op Muchova introduceerde ze Andre Swagassi.

Het is afwachten hoe groot de familie wordt, momenteel staat de teller op vijf. Daar kunnen er dus nog twee bij komen.

