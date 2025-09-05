Een donderspeech van de Nederlandse tenniscoach Rick Vleeshouwers heeft indruk gemaakt op de US Open. In de halve finale moest de Limburger zijn pupil Amanda Anisimova oppeppen in een loodzware halve finale van de Grand Slam. En met succes: zijn woorden trokken de Amerikaanse (24) over de streep en dus is de finaleplaats oranje gekleurd.

Anisimova trof een uitstekende Naomi Osaka aan de andere kant van het net. Het werd een nachtpartij in New York, want Aryna Sabalenka had ook twee uur nodig om haar halve finale te winnen van Jessica Pegula. Toen er ook nog een pauze van een half uur én een ceremonie tussen zat, dreigde de andere halve finale al tot diep in de Amerikaanse nacht te duren. Een gelukje voor de Nederlandse tennisfans, want de vroege vogels zagen iets voor 07.00 uur het winnende punt van Anisimova binnenvallen.

Drie uur tennis

De Amerikaanse zorgde voor een groot feest op de nog redelijk volle tribunes van het Arthur Ashe Stadium. Onder een gesloten dak vanwege de regen boven het tenniscomplex in New York zagen de fans 'thuisspeelster' Anisimova de 'American Dream' levend houden. Nadat eerder al Pegula werd uitgeschakeld in de halve finale, bereikte de jonge Amerikaanse wél de finale. Na bijna drie uur tennis sloeg ze Osaka van zich af, maar dankte daar haar Nederlandse coach voor.

'Stop met klagen!'

Hij sprak haar streng toe aan het einde van de tweede set. Vleeshouwers zag zijn pupil worstelen en bijna bezwijken onder de druk die Osaka haar oplegde. De Japanse was dichtbij de finale, maar de oppeppende woorden van de Limburger trokken Anisimova over de streep. "Stop met klagen, ik ben er helemaal klaar mee!", schreeuwde hij tegen haar. "Doe rustig!" Ze nam die woorden ter harte, haalde er een beslissende derde set uit en domineerde die. Op 5-3 verspeelde ze nog haar eerste twee matchpunten, maar even later was de finaleplaats alsnog binnen.

Finale US Open

Vleeshouwers werkt samen met landgenoot Rob Brandsma aan de succesvolle terugkeer van Anisimova in de top van het tennis. Ze werken sinds WTA Rosmalen 2024 samen met de Amerikaanse, die onder hun leiding terugkeerde in de top tien van de wereld en haalde op Wimbledon al de finale onder Limburgse leiding. In New York evenaart ze haar beste prestatie met een finale van de laatste Grand Slam van het jaar. Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, is daarin haar tegenstander.

23, 358 - Amanda Anisimova (23 years 358 days) is the youngest player to reach the Women’s Singles finals at Wimbledon and the US Open in a season since Serena and Venus Williams in 2002. Breakthrough.#USOpen | @usopen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/86UCrg3B1l — OptaAce (@OptaAce) September 5, 2025

