Toptennisster 'afgeleid' door rugbyvriend voor Roland Garros: 'Dat koste mij meer dan ik dacht'

De Britse toptennisster Jodie Burrage heeft geen goede voorbereiding voor Roland Garros achter de rug. Dat heeft alles te maken met haar vriend die de nationale selectie van Groot-Brittannië en Ierland miste in het rugby. "Je moet er voor elkaar zijn."

De nummer 165 van de wereld speelt maandag in de eerste ronde van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De Britse tennisster plaatste zich door haar protected ranking. Maar ze heeft een lastige tijd achter de rug.

Afgeleid door vriend

In de afgelopen drie graveltoernooien won ze slechts één wedstrijd. Ze geeft toe 'afgeleid' te zijn door de teleurstelling die haar rugbyende vriend Ben White moest verwerken.

"Ik ben mentaal een beetje afgeleid geweest, gewoon door een paar andere dingen, en ik denk dat dat me de afgelopen weken meer heeft uitgeput dan ik had gedacht", citeert Express. "Hij is er goed mee omgegaan, maar hij is anders dan normaal geweest."

'Je moet er voor hem zijn'

White is international voor Schotland, maar werd niet opgeroepen voor de British & Irish Lions, een selectieteam dat heel de wereld rondreist. Burrage vindt het meer dan normaal dat ze haar vriend steunt, ook al eist dat een tol. "Als je een relatie hebt, moet je er voor je partner zijn, en dat heeft hij vorig jaar echt voor mij gedaan toen ik zes maanden uit de running was. Het heeft hem waarschijnlijk ook veel moeite gekost om in die tijd met mij om te gaan."

"Eerlijk gezegd is dit waarschijnlijk de eerste keer dat ik echt ergens door afgeleid ben. Meestal ben ik degene die het moeilijk heeft en is Ben degene die met mij moet omgaan, dus het is eigenlijk wel fijn dat het nu eens andersom is en dat ik er voor hem kan zijn."

Burrage speelt haar eerste ronde tegen de Amerikaanse Danielle Collins, de nummer 54 van de wereld. Het zal sowieso een belangrijke wedstrijd voor de Britse worden, want ze won nog nooit in de eerste ronde van Roland Garros.

