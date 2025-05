Verrassende wending in Parijs: Carlos Alcaraz krijgt nieuwe tegenstander op Roland Garros

Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft een nieuwe tegenstander in de eerste ronde van Roland Garros. De loting werd noodgedwongen omgegooid door gezondheidsproblemen van Kei Nishikori.

Kei Nishikori moet het grandslamtoernooi in Parijs aan zich voorbij laten gaan. De Japanse tennisser heeft zich teruggetrokken vanwege een rugblessure die hij in Genève opliep.

De voormalig nummer vier van de wereld zou het in de eerste ronde van Roland Garros opnemen tegen Alcaraz. De Japanner heeft zich echter teruggetrokken. Zijn plaats wordt ingenomen door de 23-jarige Italiaan Giulio Zeppieri, momenteel de nummer 306 van de wereldranglijst, die zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi plaatste. Ook de overige qualifiers zijn ingedeeld.

Geluk

Alcaraz had al behoorlijk wat geluk met de loting. Hij zag namelijk Jannik Sinner, Alexander Zverev en Novak Djokovic allemaal aan de andere kant van het speelschema belanden. De Spanjaard kan wel al in de achtste finales Stefanos Tsitsipas treffen en een ronde later wacht mogelijk Casper Ruud, verliezend finalist in 2022 en 2023.

Nederlanders

Ook de Nederlandse deelnemers lijken gunstig te zijn ingedeeld. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens en Arantxa Rus ontlopen de absolute wereldtop in de eerste ronde.

Griekspoor speelt tegen Marcos Giron. De Amerikaanse nummer 43 van de wereld is echter wel iemand om rekening mee te houden, want hij won één van de twee eerdere ontmoetingen.De Jong en Van de Zandschulp hadden helemaal geluk, want zij spelen allebei tegen iemand van buiten de top 100. De Jong moet tegen de Italiaan Francesco Passaro en Van de Zandschulp speelt tegen de Amerikaan Emilio Nava.

Lamens en Rus moeten het allebei op gaan nemen tegen een speelster die hoger op de wereldranglijst staat. Beide Nederlandse speelsters waren ongeplaatst en hadden dus al in hun eerste partij tegen een wereldtopper uit kunnen komen. Dat bleef ze bespaard, maar het is de vraag of ze tevreden zijn met de loting.

