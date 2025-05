Nederlandse toptennisster over mooi ritueel voor overleden vader: 'Om hem het gevoel te geven dat hij er nog bij is'

Nederlandse tennistopper Arantxa Rus heeft openhartig haar verhaal gedaan over het overlijden van haar vader Lous (70). Ze mist hem elke dag en dat gevoel zal tijdens het prestigieuze toernooi Roland Garros alleen maar sterker worden. "Mijn ouders reden altijd samen naar Parijs."

Vader Lous overleed ruim twee jaar geleden en de tennisster mist hem nog elke dag. "Ik trok heel veel naar hem toe, altijd al. Vroeg vaak zijn advies, omdat hij met goede ideeën kwam. Ik heb heel veel lessen van hem geleerd, over mijn carrière en het leven", vertelt Rus in het AD. "Hij was altijd heel betrokken en positief. Maar hij bemoeide zich niet met mijn forehand, want hij kon niet tennissen."

Het gemis zal enorm zijn tijdens grandslamtoernooi Roland Garros. De 34-jarige speelt zondag haar eerste wedstrijd in Parijs tegen Camila Osorio. Ze staat voor de elfde keer in het hoofdtoernooi, speelde er als juniore en als kind nam haar vader haar er al mee naar toe. Samen met haar moeder zat hij er bijna altijd op de tribune als Rus speelde.

"Mijn ouders reden altijd samen naar Parijs en boekten hun hotelletje op loopafstand van het park", vertelt de nummer 103 van de wereldranglijst. "Ze hadden hun vaste restaurantjes en genoten van alles. In al die jaren miste mijn vader precies één wedstrijd van mij op Roland Garros. Dat was uitgerekend in 2012 toen ik de vierde ronde haalde. Hij moest voor zijn werk ergens naartoe en baalde enorm."

Trofeeën

Rus deelt haar tennisprestaties nog steeds trots met haar vader. De trofeeën van de tennisster hebben een plekje gekregen op zijn laatste rustplaats in Monster. "Dat idee ontstond omdat ik vrij snel ben gaan spelen na zijn overlijden. Eerst dacht ik: ik blijf liever een tijdje thuis, bij mijn moeder en zus Kim. Maar de laatste maanden lag mijn vader in het ziekenhuis. Ik was daar veel en hij zei steeds: ga nou spelen."

"Hij wilde dat ik doorging met mijn leven", zegt Rus. En dat deed ze. Na een aantal weken won ze twee challengers. "Toen ik thuis was en naar de begraafplaats ging, voelde ik dat ik die trofeeën daar neer wilde zetten. Om hem het gevoel te geven dat hij er nog bij is. Op eentje heb ik geschreven: voor pap."

Enkele maanden later won ze het WTA-toernooi van Hamburg, haar grootste titel, die ze opdroeg aan haar vader. "Die trofee had ik er graag bij willen zetten, maar mijn moeder wees me erop dat het een heel bijzondere is, met de hand gemaakt. Die zou er niet mooier op worden in de regen, zon en wind."

Haar tenniscarrière gaf haar de nodige afleiding en kracht om door te gaan met het leven, zoals haar vader had gewild. "Ik weet zeker dat mijn vader dat meekrijgt, mooi vindt en trots op ons is. Dit is wat hij wilde: dat we doorgaan, genieten en nieuwe herinneringen maken."