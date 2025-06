Paula Badosa kende vrijdag opnieuw een moeilijke dag op de tennisbaan. Tijdens de kwartfinale van het WTA-toernooi in Berlijn moest de Spaanse toptennisster, die al vaker kampt met blessures, geblesseerd opgeven tegen de Chinese Xinyu Wang. Ondanks deze tegenslag genoot Badosa zichtbaar van een bijzonder moment met een goede vriendin.

Badosa begon het toernooi in Berlijn sterk met overtuigende overwinningen op de Duitse Eva Lys en de Amerikaanse Emma Navarro, beiden in twee sets. Maar in de kwartfinale tegen Xinyu Wang sloeg het noodlot toe. Al snel werd duidelijk dat de Spaanse niet fit was. Ze verloor de eerste set met 6-1 en gaf halverwege de tweede set haar opgave aan.

Ook in het dubbelspel, waar Badosa samen met haar goede vriendin en dubbelpartner Ons Jabeur tot de halve finales was doorgedrongen, moest ze zich vanwege dezelfde blessure terugtrekken. Het sterke duo had hoge verwachtingen, maar kon het door Badosa's fysieke ongemak niet doorstoten tot de finale.

Vriendschap en steun naast de baan

Toch liet Badosa zich buiten de baan niet kennen. Op Instagram deelde ze een ontroerende foto waarop ze Jabeur omhelst op de tennisbaan met als bijschrift 'Hoogtepunt van de week: dubbel spelen met Ons Jabeur'.

In een daaropvolgende story schreef ze liefdevol: "Het delen van momenten op en naast de baan zijn het beste met jou, grote zus. Beste ziel", gevolgd door drie hartjes. Hiermee toont Badosa niet alleen haar waardering voor haar dubbelpartner, maar ook de diepe vriendschap en steun die hen verbindt in moeilijke tijden.

i Paula Badosa zag ondanks haar blessure een hoogtepunt afgelopen week. ©Instagram

Badosa worstelt met blessures in aanloop naar Wimbledon

Dit seizoen is voor Badosa opnieuw een zware strijd tegen blessures. De 27-jarige Spaanse toptennisster, die in januari nog de halve finale van de Australian Open bereikte, leek weer op de weg omhoog te zijn. Toch moest ze sindsdien meerdere keren noodgedwongen opgeven tijdens of voor belangrijke wedstrijden. Haar recente opgave in de kwartfinale van het WTA-toernooi in Berlijn is inmiddels haar derde dit jaar, nadat ze eerder in Melbourne verloor van nummer één Aryna Sabalenka.

Met Wimbledon al op 30 juni voor de deur, heeft Badosa nog amper twee weken om te herstellen en zich klaar te stomen voor het prestigieuze grastoernooi. Een lastige opgave gezien haar huidige fysieke toestand, die haar tot dusverre steeds parten blijft spelen.

Ook Tsitsipas kampt met vormdip vlak voor Wimbledon

Ook haar vriend, de Griekse toptennisser Stefanos Tsitsipas, kende recent tegenslag. Hij werd twee dagen voor Badosa haar opgave in Berlijn al uitgeschakeld op het grastoernooi van Halle, eveneens in Duitsland. Tsitsipas verloor van de jonge Amerikaan Alex Michelsen en lijkt nog ver verwijderd van zijn topvorm, wat hem vlak voor Wimbledon zorgen baart over zijn kansen op succes tijdens het prestigieuze grandslamtoernooi.