Paula Badosa heeft al heel veel pech en leed gekend in haar tenniscarrière en daar schrijft de Spaanse topper nu een nieuw hoofdstuk aan toe. Ze stond in de kwartfinale van het WTA-toernooi van Berlijn, toen ze wéér geblesseerd op moest geven.

De 27-jarige Badosa moest de afgelopen jaren veelvuldig opgeven tijdens of voor wedstrijden op grote toernooien. In januari haalde ze de halve finale nog van de Australian Open en leek ze de weg naar boven weer te hebben ingeslagen. Maar haar opgave in Berlijn is sindsdien alweer haar derde sinds ze bij de laatste vier in Melbourne verloor van Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld.

Beroemd tenniskoppel kiest voor ontspanning na tegenvallers op Roland Garros Roland Garros kende winnaars en verrassingen, maar logischerwijs vooral veel verliezers; toptennissers die niet opvielen met hun prestaties. Het beroemde tenniskoppel Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa kunnen elkaar helpen over de teleurstelling heen te komen.

Opgave in Berlijn

Badosa was op het Duitse gras weer eens lekker onderweg en stond in de kwartfinale tegen de Chinese Xinyu Wang. Zij is met plek 49 op de wereldranglijst op papier geen tegenstander van formaat voor de nummer tien van de WTA-ranking, maar het liep vanaf de eerste minuut niet bij Badosa. De eerste set ging in minder dan een half uur met 6-1 naar de Chinese. Na de eerste game van de tweede set stak ze haar hand de lucht in en gaf ze aan dat ze niet meer verder kon en wilde.

a really unfortunate ending 💚



Badosa is forced to retire due to injury, sending Wang Xinyu through to the Berlin semifinals.#BTO pic.twitter.com/vrI1H9FeFs — wta (@WTA) June 20, 2025

Frustraties nemen de overhand

Ze gaf haar tegenstander en de umpire aan het net nog netjes een hand, maar daarna uitte ze haar frustratie op niet mis te verstane wijze. In een vlaag van woede sloeg ze haar racket kapot op het gras voor haar bank en wierp ze 'm daarna terug de baan op. Ze vertrok zichtbaar geëmotioneerd en gaf Wang dus een vrijgeleide naar de halve finales. Daar treft de Chinese de winnares van de partij tussen Amanda Anisimova en Liudmila Samsonova.

Wimbledon?

Het is de vraag voor Badosa of ze op tijd fit is voor Wimbledon, de volgende Grand Slam op het programma. Maandag 30 juni is de openingsdag van het grastoernooi in Londen, dus ze heeft amper twee weken om te herstellen van de blessure. Haar vriend Stefanos Tsitsipas, de Griekse toptennisser, werd twee dagen eerder al uitgeschakeld op het grastoernooi van Halle (ook in Duitsland). Hij verloor van de Amerikaan Alex Michelsen en is nog verre van zijn topvorm voor Roland Garros.