Emma Raducanu zat zaterdag op de tribune bij Queen’s, het prestigieuze grastoernooi in Londen dat geldt als opwarmer voor Wimbledon. Maar het was vooral wat Carlos Alcaraz na afloop over haar zei, dat de aandacht trok. De Spanjaard hintte op een bijzondere samenwerking met de Britse toptennisster tijdens de US Open, en deed een belofte die veel fans zal bijblijven.

Raducanu zag vanaf het balkon van de Queen's Club hoe Alcaraz zich overtuigend plaatste voor de finale, ten koste van landgenoot Roberto Bautista Agut. "Ik zag op sociale media dat ze naar mijn wedstrijd kwam kijken", vertelde de Spanjaard na afloop. "Ik was gefocust op de wedstrijd, dus ik heb haar daarna niet meer gezien. Maar ik ben gewoon blij dat ze me kwam aanmoedigen. Ja, ik vond het geweldig dat ze op de tribune zat."

Bijzondere samenwerking op komst

Eerder deze week werd bekend dat de twee samen het gemengd dubbel spelen op de US Open. De samenwerking kwam op initiatief van Alcaraz. "Ik heb Emma net gevraagd of ze met me wil dubbelen. Ja, ik heb dat speciale verzoek gedaan. Het duurde even voordat ze reageerde. Niet heel lang hoor! Maar natuurlijk moest ze het vragen, en ze moest even nadenken. Maar het duurde geen minuut!", grapte Alcaraz.

De Spaanse nummer twee van de wereld sprak met warmte over hun band. "Ik ken Emma al heel lang. Ik heb een heel goede band met haar. We gaan er zeker van genieten. We zullen proberen te winnen. Maar het wordt natuurlijk heel erg leuk", blikte hij vooruit. Alcaraz gaf ook aan haar graag vaker live in actie te willen zien. "Ik kijk haar wedstrijden zo vaak als ik kan op tv, dus haar in het echt zien kan leuk zijn."

'Ik mocht geen vriendje hebben'

De Britse en de Spanjaard zijn van dezelfde generatie en worden regelmatig aan elkaar gelinkt in de media. Raducanu, die bekendstaat als iemand die haar privéleven doorgaans buiten de schijnwerpers houdt, sprak eerder over haar streng opgevoede jeugd waarin zelfs afspreken met vriendinnen niet vanzelfsprekend was.

"Ik mocht geen vriendje hebben. Mijn ouders waren daar fel op tegen", zei ze eerder tegen The Times. Alcaraz op zijn beurt gaf onlangs aan dat het voor een topsporter lastig is om de juiste persoon te vinden. "Het is ingewikkeld om nooit op één plek te zijn", aldus de vijfvoudig Grand Slam-winnaar.

Zit Alcaraz binnenkort op de tribune bij Raducanu?

Raducanu speelt komende week het toernooi van Eastbourne. Alcaraz sluit niet uit dat hij haar daar live komt aanmoedigen. "Het hangt natuurlijk van het schema af. Ik heb trainingen. Ik heb wedstrijden", beseft hij maar al te goed. "Ja, ik zou graag komen, ja, als ik tijd heb, als ik op de club ben of als ik niets anders te doen heb, ja, dan zou ik graag naar haar komen kijken."

Alcaraz, die bezig is aan een indrukwekkende zegereeks, hoopt zondag zijn titel op Queen's te prolongeren in de finale tegen Jiri Lehecka. "Het is geweldig om weer in een finale te staan, zeker hier op Queen's. Ik voel me geweldig en geniet van mijn tijd hier. Mijn zelfvertrouwen is behoorlijk hoog. Hoe meer je wint, hoe beter je je voelt. De manier waarop ik beweeg en de bal sla, voelt echt goed. Hopelijk gaat het morgen nóg beter."