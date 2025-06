Beroemd tenniskoppel kiest voor ontspanning na tegenvallers op Roland Garros

Jannik Sinner had drie matchpoints, maar het was niet genoeg. In een bloedstollende finale van Roland Garros moest Sinner uiteindelijk buigen voor Carlos Alcaraz. De Spanjaard won na vijf en een half uur in vijf sets. Volgens voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast, speelde het dopingschandaal rond Sinner mogelijk een rol in de uitkomst.