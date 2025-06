Tallon Griekspoor maakt komende week bij het grastoernooi van Mallorca zijn comeback op de tennisbaan nadat hij op Roland Garros in de achtste finales met een blessure op moest geven. De Nederlander hoopt zich daar in vorm te spelen voor Wimbledon. Griekspoor kreeg in aanloop naar het grandslamtoernooi alvast goed nieuws.

Voor de tennisser is het belangrijk om maandag bij de eerste 32 op de wereldranglijst te staan, want zij zullen bij de loting voor Wimbledon geplaatst zijn. Dat betekent dat ze elkaar in de eerste twee rondes niet kunnen treffen, terwijl je als nummer 33 van de wereld zomaar in de eerste ronde gekoppeld kunt worden aan wereldtoppers als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Novak Djokovic.

Dat rampscenario dreigde voor Griekspoor, want hij is virtueel de nummer 33 van de wereld en als Alexander Bublik zondag het toernooi van Halle wint dan zakt hij nog een plekje. De Nederlander heeft echter goed nieuws gekregen doordat meerdere spelers boven hem zich inmiddels hebben afgemeld voor Wimbledon.

Goed nieuws voor Griekspoor

Casper Ruud (15e), Arthur Fils (16e) en Sebastian Korda (30e) lieten deze week weten dat ze niet op tijd fit zullen zijn voor het toernooi op het heilige gras in Londen. De een zijn dood is de ander zijn brood, want daardoor schuift Griekspoor drie plekjes op en hoort hij sowieso bij de eerste 32.

Dat betekent dat hij op Wimbledon pas in de derde ronde een andere geplaatste speler kan treffen. Griekspoor haalde in 2022 en 2024 de tweede ronde in Londen, maar wist nooit verder te komen. Wie weet lukt hem dat dit jaar wel met behulp van zijn geplaatste status. Wimbledon begint op maandag 30 juni en duurt tot en met zondag 13 juli.

Blessure na unicum op Roland Garros

Griekspoor haalde in Parijs begin deze maand voor het eerst in zijn carrière de laatste zestien op een grandslamtoernooi. De tennisser versloeg in de Franse hoofdstad achtereenvolgens Marcos Giron, Gabriel Diallo en Ethan Quinn, maar vlak voor zijn partij tegen wereldtopper Alexander Zverev ging het helemaal mis. Hij raakte geblesseerd in de warming-up en moest uiteindelijk na anderhalve set opgeven.

Comeback

De Nederlander lijkt op tijd fit voor Wimbledon, want komende week doet hij mee aan het grastoernooi op Mallorca. Griekspoor is als vierde geplaatst en mag daardoor de eerste ronde overslaan. In de achtste finales speelt hij tegen de winnaar van de partij tussen de Argentijn Camilo Ugo Carabelli en een qualifier.