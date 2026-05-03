Marta Kostyuk werd zaterdag niet alleen wereldnieuws met haar eerste Masters-titel ooit. De Oekraïense toptennisster was in de finale de baas boven de Russische Mirra Andreeva en vooral haar actie na het winnende punt viel op en ging viraal op sociale media. Met een backflip mét handen verbaasde ze de tennisfans.

De pas 23-jarige Kostyuk zorgde voor én na ook al voor een opmerkelijk moment door niet in de buurt van Andreeva te willen komen. Dat heeft alles te maken met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Kostyuk weigert al een tijd om collega's uit Rusland te accepteren zolang ze zich niet afzetten tegen de Russische invasie. Tijdens het maken van de finale-foto stond Kostyuk ver verwijderd van Andreeva aan de andere kant van het net.

Maar die acties werden overtroffen door wat Kostyuk deed nadat ze secondenlang op de gravel in de Spaanse stad had gelegen na haar winnende punt. Ze stond op en toonde haar atletische mogelijkheden. Met een backflip met handen (zonder handen is een achterwaartse salto) zorgde ze voor het opmerkelijkste moment van de finale. Haar tegenstander kreeg het niet mee, want zij zat al op het bankje te snikken met de handen voor haar gezicht.

CUE THE BACKFLIP 🤩@marta_kostyuk races to her FIRST career WTA 1000 title with a straight sets win over Andreeva!#MMOPEN pic.twitter.com/sRIJwo8u9M — wta (@WTA) May 2, 2026

Kostyuk nam wel een risico met haar actie, want Roland Garros staat op het punt van beginnen. Het summum van het gravelseizoen komt in Parijs deze maand voorbij en met haar zege in Madrid toont Kostyuk zich bij de vrouwen tot een favoriet voor de titel. Eerst is er nog het Masters-toernooi in Rome, als allerlaatste voorbereiding. Bij de mannen in Madrid won Jannik Sinner simpel de finale van Alexander Zverev.