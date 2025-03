Toptennisster Demi Schuurs maakt enorme klapper en verdient bij Indian Wells meer dan Tallon Griekspoor

Demi Schuurs heeft een grote prijs toegevoegd aan haar toch al prettig gevulde etalage: de dubbeltitel bij Indian Wells. Samen met haar Amerikaanse dubbelpartner Asia Muhammad won Schuurs van de Slowaakse Tereza Mihalíková en de Britse Olivia Nicholls: 6-2 7-6 (4).

In de eerste set vielen er maar liefst zes breaks te noteren, maar Schuurs en Muhammad leverden 'slechts' twee keer hun servicebeurt in. De tweede set was spannender. Bij 4-5 lieten Mihalíková en Nicholls twee setpoints onbenut. In de tiebreak ging het vervolgens ook mis.

De 31-jarige Schuurs vormt sinds dit jaar een koppel met Muhammad, na de samenwerking met de Braziliaanse Luisa Stefani te hebben beëindigd.

Prijzengeld Indian Wells

Het winnende dubbelduo krijgt 457.150 dollar bijgescherven. Dat moet dus wel worden gedeeld. Voor Schuurs blijft er zo'n 210.289 euro over. Dat is meer dan Tallon Griekspoor meeneemt uit de woestijn nadat hij in de kwartfinale van het heren enkelspel sneuvelde. Griekspoor beurt daarvoor 202.000 dollar, circa 186.000 euro.

Perr Schuurs

Schuurs komt uit een echt topsportgezin. Haar vader Lambert is recordinternational van de Nederlandse handbalploeg, waarvoor hij meer dan driehonderd duels speelde. Broertje Perr is professioneel voetballer, die bij Fortuna Sittard en Ajax speelde en nu in actie komt voor het Italiaanse Torino. Ook zusje Fleau handbalt, al is dat niet op professioneel niveau.

Zomerspelen

In 2024 slaagde Schuurs er bij de Olympische Spelen net niet in om een medaille te winnen. Samen met Wesley Koolhof verloor ze de strijd om het brons in de gemengd dubbel bij het tennis. Schuurs en Koolhof verloren met 6-3, 7-6 de troostfinale van een Canadees duo. Perr Schuurs keek ongetwijfeld ook naar de wedstrijd en deelde een paar minuten na de verloren partij al iets op zijn Instagram. "Je kan en moet trots zijn", schrijft hij in zijn story. "Je had veel meer verdiend."