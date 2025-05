Veelbesproken toptennisster zorgt voor verbazing: 'Ik moet iets bekennen...'

Emma Raducanu kent een bijzonder turbulente carrière. De Britse won als tiener op sensationele wijze de US Open, maar kwam de jaren daarna vooral vanwege problemen en randzaken in het nieuws. Vrijdag boekte ze een tennissuccesje tijdens een toernooi in Rome. Wat ze na de wedstrijd zei, haalde echter pas echt de aandacht.

Tijdens het WTA-toernooi won Raducanu in de tweede ronde van de Zwitserse Jil Teichmann. Dat deed ze overtuigend met 6-2 en 6-2 in sets, nadat ze eerder al - met moeite - Maya Joint versloeg. Zodoende staat ze voor het eerst in de carrière in de derde ronde van het Italiaanse toptoernooi.

Op het gravel, waar Raducanu nauwelijks op speelt, gaat het in Italië dus uitstekend. Maar daarbuiten heeft ze een probleempje. En daar werd ze door een interviewer van Sky Sports op de tennisbaan nog even feilloos aan herinnerd.

"Het gaat behoorlijk goed in Rome", zo vangt Karthe Ganasegaram de slotvraag tijdens het interview aan. "Behalve dat jij volgens mij steeds je accreditatie verliest." Die hebben tennissers nodig om op bepaalde plekken te komen tijdens het toernooi, maar Raducanu schijnt daar wat moeite mee te hebben. "Sta je bovenaan de ranglijst van mensen die het vaakst de accredatie verliest en geen toegang heeft tot het stadion?"

Raducanu schiet in de lach

En dan schiet de tennisster zelf in de lach. "Ik moet iets bekennen. Ik was dus de eerste die zijn accreditatie verloor. En toen verloor ik ook mijn tweede accreditatie. Toen moest ik met de billen bloot bij de ingang. Dat was niet ideaal, maar om eerlijk te zijn vat zoiets mij ook wel samen." Gelukkig voor haar kon ze ondanks het gedoe met de pasjes wel gewoon aan de wedstrijd beginnen.

Vlak voor de partij gebeurde er overigens iets opvallends. Eigenlijk zou Raducanu niet tegen Teichmann spelen, maar tegen de Russin Ekaterina Alexandrova. Zij kwam wegens een blessure echter niet opdagen, waardoor de Britse vlak voor het begin van de wedstrijd te horen kreeg dat ze een andere opponente had. Uiteindelijk bleek ook de Zwitserse Teichmann een te nemen horde.

Vandaag weer in actie

In de laatste zestien neemt Raducanu het nu wel op tegen een vrouw uit Rusland. Veronika Koedermetova is zaterdag het volgende opstakel voor de US Open-winnares van 2021. Na haar sensationele succes als tiener bleven de echt grote successen uit. De laatste jaren viel ze vooral op door incidenten. Zo werd ze eerder dit jaar lastiggevallen door een stalker tijdens een partij in Dubai. Ook kwakkelde ze meermaals met blessures en ruilde ze geregeld van coach.