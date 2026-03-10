Het tennistoernooi in Indian Wells heeft al voor de nodige emoties gezorgd bij deelnemers. Na Carlos Alcaraz barstte ook titelverdedigster Mirra Andreeva in woede uit op de baan.

Andreeva is in de derde ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Indian Wells uitgeschakeld. De 18-jarige Russin, de nummer 8 van de wereld, verloor in drie sets van de Tsjechische Katerina Siniakova, de nummer 44 van de wereld: 6-4 6-7 (5) 3-6.

Ze kon slecht tegen haar verlies en probeerde tijdens de partij al een keer haar racket kapot te slaan. Na het winnende punt van Siniakova smeet ze woedend haar racket weg. Ook vloekte ze richting het publiek. Onder luid boegeroep verliet ze uiteindelijk de baan.

"Ik ben niet echt trots op hoe ik het heb aangepakt," zei Andreeva na afloop in een persconferentie. "Het was gewoon frustratie die eruit kwam, een hoop emoties, niet echt gericht op iemand in het bijzonder."

Mirra Andreeva (again) to the California crowd :



Fuck you all?



She’s young but it’s not the first time…should try to be calmer

pic.twitter.com/EjajvjVThP https://t.co/Jkv0P3acC8 — SK (@Djoko_UTD) March 10, 2026

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz moest in het mannentoernooi van Indian Wells diep gaan om zijn ongeslagen status in 2026 te behouden. De winnaar van de Australian Open verloor in de derde ronde de eerste set tegen de Fransman Arthur Rinderknech, maar vocht zich terug in de partij en won de volgende twee sets: 6-7 (6) 6-3 6-2. De Spaanse nummer 1 van de wereld boekte zo zijn veertiende achtereenvolgende zege dit jaar. Hij stuit in de vierde ronde op de Noor Casper Ruud.

"Ik was boos op mezelf in de eerste set, omdat ik zoveel kansen had en ze niet benutte en daardoor in de problemen kwam", zei de 22-jarige Alcaraz na afloop. "Ik ben blij dat ik de wedstrijd heb kunnen omdraaien en mentaal sterk ben gebleven."

Alcaraz uitte ook nog zijn frustratie over de manier waarop de serveerklok wordt toegepast. Hij vindt dat er meer flexibiliteit moet zijn, bijvoorbeeld na lange rally’s of wanneer spelers tijd nodig hebben om hun routine te volgen. "Maar de scheidsrechters die heel streng zijn, hebben er gewoon helemaal geen verstand van."