Naomi Osaka heeft zondag een wel heel bizar verzoek van een fan gehonoreerd. De Japanse topspeelster werd gevraagd om haar handtekening op de borst van een fan te zetten, zodat ze daar een tattoo van kon nemen.

Osaka was vorige week actief op het Indian Wells-toernooi. De 28-jarige Japanse speelde daar tot de laatste zestien. Daar werd ze uitgeschakeld door Aryna Sabalenka, de uiteindelijk winnaar van het toernooi bij de vrouwen. Osaka was aanwezig tijdens die finale en voor die wedstrijd maakte ze tijd voor haar fans. Een van haar supporters had echter een wel heel opvallend verzoek. Iets wat Osaka nog niet eerder had meegemaakt.

Bizar verzoek

Een van haar grootste fans was ook aanwezig voor de finale en ze was makkelijk te herkennen aan een 'ik hou van Osaka'-shirt. Zij vroeg om haar handtekening op haar borst te zetten, zodat ze die kon laten tattoeeren. "Ik weet het heel zeker. Ik ben echt een enorme fan van je en ik ben helemaal aan het trillen. Ik hou zo veel van je. Het is mijn grote droom om deze tattoo te nemen. Dank je wel", vertelde het meisje terwijl Osaka haar handtekening op haar lichaam zette.

Als tekst bij de video laat Osaka ook weten dat ze nogal verrast was door het verzoek van de supporter. "Dit is de eerste keer dat ik dit verzoek heb gekregen. Ik was zo geschrokken, maar ik voelde me ook enorm vereerd. Ik ben heel dankbaar voor alle liefde. Dank jullie wel", liet Osaka weten na het opvallende verzoek.

Carrière Osaka

Osaka is op dit moment de nummer zestien van de wereld. De nu 28-jarige speelste brak als toptalent door in 2018 toen ze de US Open wist te winnen. Daarna won ze dat toernooi nog een keer in 2020 en schreef ze in 2019 en 2021 de Australian Open op haar naam. Daarna kreeg ze last van problemen met haar mentale gezondheid en stopte ze zelfs een tijdje met tennis. Inmiddels is ze dus weer terug en volgende week ook actief op de Miami Open.