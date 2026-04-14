Daniil Medvedev zal niet met een heel goed gevoel terugkijken op zijn eerste gravelpartij van 2026. De Russische toptennisser werd vorige week op het masterstoernooi van Monte Carlo compleet vernederd en heeft ook nog eens een boete gekregen voor zijn uitbarsting tijdens de partij.

Medvedev was na een matig 2025 juist goed begonnen aan het nieuwe seizoen met titels in Brisbane en Dubai en een finaleplaats in Indian Wells, maar vorige week ging het in Monte Carlo helemaal mis. De Rus heeft altijd al een hekel gehad aan gravel, maar wat hij in het prinsendom liet zien, sloeg werkelijk alles.

In zijn partij tegen Matteo Berrettini, de Wimbledon-finalist van 2021, wist de nummer 10 van de wereld niet eens een game te winnen: 0-6, 0-6. Het was pas de vierde keer in de geschiedenis van het mannentennis dat iemand uit de top-10 van de wereld een double bagel om de oren kreeg.

Uitbarsting levert Medvedev flinke boete op

De Rus laat zich zelfs tijdens wedstrijden waarin hij goed speelt regelmatig gaan en dus was dat helemaal het geval tijdens zijn dramatische vernedering. In de tweede set was Medvedev het dusdanig zat dat hij zijn frustraties de vrije loop liet. Hij gooide meerdere keren zijn racket tegen de grond en die overleefde dat niet.

Medvedev kreeg vervolgens een waarschuwing van de umpire en dat betekende ook direct dat hij een boete kon verwachten. Die volgde al snel, want inmiddels is duidelijk dat de Rus 6000 euro moet aftikken voor zijn wangedrag. Gelukkig blijft er voor hem wel nog genoeg geld over om wat leuks mee te doen, want voor zijn deelname kreeg Medvedev zo'n 45.000 euro.

Veel hogere boetes in het verleden

Voor Medvedev is het overigens een vrij lage boete, want de voormalig nummer 1 van de wereld ontving alleen vorig jaar al een aantal veel hogere boetes. Zijn uitbarsting op de Australian Open kostte hem toen zo'n 75.000 euro, terwijl hij op de US Open een straf van 36.000 euro kreeg.