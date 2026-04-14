Loïs Boisson was ruim een jaar geleden nog een vrij anonieme speelster, maar twee maanden later kende plotseling de hele tenniswereld haar naam. Dat had ze allemaal te danken aan een bizarre rel én haar sensationele run op Roland Garros. Een jaar later lijkt Boisson echter weer helemaal terug bij af.

Het WTA-toernooi van Rouen is deze week in volle gang en vorig jaar was dat de plek waar Boisson met behulp van een wildcard haar debuut maakte op het hoogste tennisniveau. Dat had voor de Française eigenlijk al een jaar eerder op Roland Garros moeten gebeuren, maar toen scheurde ze vlak voor het toernooi haar kruisband.

Na een lange revalidatie keerde ze weer terug en mocht ze eindelijk een hoofdtoernooi op de WTA Tour spelen. De partij tegen Harriet Dart kreeg vooraf bijzonder weinig aandacht, maar na afloop was dat totaal anders.

Deodorant-rel

De Britse had tijdens de partij namelijk last van de geur van haar opponente. Het was dusdanig erg dat ze zich er zelfs bij de umpire over beklaagde. "Wil je vragen of ze deodorant op wil doen? Ze stinkt echt", zei Dart tijdens de partij over Boisson. Dat fragment ging vervolgens viraal en de Britse voelde zich genoodzaakt om haar excuses aan te bieden.

Boisson leek er zelf wel om te kunnen lachen, want zij deelde na de partij een bewerkte foto met een deodorantroller op haar Instagram. Daar zal de uitslag (6-0, 6-3 winst) ongetwijfeld bij geholpen hebben. Toch zal het haar ergens pijn gedaan hebben dat het na haar eerste overwinning op de WTA Tour enkel over haar lichaamsgeur ging.

Sensatie op Roland Garros

Waar Boisson door het incident een stuk bekender was geworden, zorgde haar tennis twee maanden later ervoor dat ze helemaal wereldberoemd werd. Ze mocht dankzij een wildcard twee jaar na haar geplande debuut eindelijk meedoen aan Roland Garros en dat werd een avontuur om nooit meer te vergeten.

Als nummer 361 van de wereld begon ze aan een ongekende zegetocht. Ze zorgde voor een tennissprookje door voor eigen publiek wereldtoppers Jessica Pegula en Mirra Andreeva te verslaan en haalde op sensationele wijze de halve finales. Daarin werd ze simpel verslagen door de uiteindelijke winnares Coco Gauff, maar het leverde Boisson dusdanig veel punten op dat ze steeg naar de 65e plek van de ranglijst.

Die stunt leek het leven van Boisson voor altijd te veranderen, want ineens was ze een ster in Frankrijk. Een jaar na de enorme rel in Rouen lijkt de Française echter weer helemaal terug bij af.

Maandenlange afwezigheid

Ze won na haar geweldige prestatie op Roland Garros weliswaar haar eerste WTA-toernooi in Hamburg, maar eind september sloeg bij een evenement in Beijing het noodlot weer eens toe. Ze kreeg daar last van haar linkerbovenbeen en toen dat achter de rug was, kwam daar ook nog een blessure aan haar rechterarm bij.

Die fysieke problemen zorgen ervoor dat Boisson inmiddels al ruim zes maanden geen enkele partij heeft gespeeld. De Française hoopte uitgerekend in Rouen, de plek waar ze plotseling beroemd werd, haar rentree te maken, maar ook daar ging vlak voor het toernooi een streep door.

Het blijft daardoor ook nog altijd de vraag of én in welke staat Boisson over anderhalve maand mee kan doen aan Roland Garros. Daar hangt voor de Française flink wat vanaf, want als ze zich terug moet trekken of vroeg verliest, is de kans heel groot dat ze uit de top-150 gaat vallen en dan zal ze zich dus weer opnieuw omhoog moeten werken.

'De afgelopen tijd is erg ingewikkeld geweest'

Tot overmaat van ramp bleek ook nog eens dat haar lange afwezigheid totaal onnodig was. Dat schreef ze afgelopen week op Instagram: "Zoals jullie je kunnen voorstellen, zijn de afgelopen maanden erg ingewikkeld voor mij geweest. De blessure aan mijn rechter onderarm tijdens een training heeft me ervan weerhouden om mijn seizoen 2026 te starten zoals ik wilde. Deze blessure had me slechts enkele weken moeten kosten, maar heeft langer geduurd door een reeks fouten en complicaties die vermeden hadden kunnen worden."

Ondanks de zware tijd blijft Boisson in ieder geval strijdbaar. "Ik zal sterker terugkomen dan voorheen. Het is een lang proces, maar ik zie eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Ik zie jullie in de loop van de maand april voor mijn terugkeer naar de wedstrijd op een ondergrond waar ik van hou." Rouen bleek uiteindelijk dus te vroeg te komen voor Boisson, maar mogelijk kan de 'stinkende tennissensatie' volgende week in Madrid eindelijk haar rentree maken.