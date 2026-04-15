Toptennisster Aryna Sabalenka is op de baan een totaal ander persoon dan daarbuiten. Dat vertelt de Belarussische in een openhartig interview. Soms kan haar frustratie de overhand nemen. "Dat heb ik nodig."

De nummer één van de wereld staat bekend om haar agressieve speelstijl. Maar in het dagelijks leven is daar niks van te merken. Hoe combineert Sabalenka haar verschillende eigenschappen? "Tot het einde van mijn leven heb ik iets nodig waarin ik mijn agressie kwijt kan", antwoordt ze op die vraag in gesprek met Esquire.

'Agressief en emotioneel'

Als ze niet zou tennissen, zou ze misschien gan boksen. "Of modellenwerk, als plus size-model", oppert de 27-jarige. "Ik heb het gevoel dat ik die twee persoonlijkheden goed balanceer", vervolgt ze. "Op de baan ben ik behoorlijk agressief en emotioneel. Dat heb ik nodig om mijn beste spel te laten zien. Buiten de baan ben ik een totaal ander persoon."

Racket slopen

Soms lopen de emoties zo hoog op, dat haar racket het moet ontgelden."Je slaat zo zo hard mogelijk", zegt ze over zo'n woedeuitbarsting. "Laat alle spanning en emotie los via dat racket. Dan moet je het laten gaan als het racket kapot is. Het spijt me voor Wilson", doelt ze op haar sponsor. "Op zo'n moment zijn ze vast niet blij met me."

Maar Sabalenka is nooit bang om haar fouten toe te geven. "Natuurlijk heb ik spijt van dingen. Dat heeft iedereen. Fouten maken ons betere mensen. Het is moeilijk om een persoon te zijn zonder spijt en verkeerde keuzes. Je kunt beter uit de buurt blijven bij die mensen", zegt de viervoudig grandslamwinnares.

Sabalenka won vorige maand nog de Miami Open. Ze versloeg Coco Gauff in de finale. Daarvoor pakte ze ook de titel in Indian Wells. Ze nam het daar in de eindstrijd op tegen Elena Rybakina.