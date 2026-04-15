Nuno Borges bereikte woensdag de kwartfinales van het ATP-toernooi in Barcelona, maar na het winnende punt kreeg hij geen applaus van het Spaanse publiek. De Portugese tennisser werd namelijk uitgefloten door de opmerkelijke manier waarop hij het laatste punt van de wedstrijd wist te winnen.

Borges, de nummer 52 van de wereld, trof woendsdag in de achtste finales Tomas Martin Etcheverry. De Argentijn staat op de wereldranglijst 23 plekken boven Borges, maar daar was op de baan weinig van te merken. De Portugees won de eerste set met 6-3 en kreeg vervolgens bij een 6-3 voorsprong in de tiebreak van de tweede set drie matchpoints.

De eerste twee daarvan waren op eigen service en nadat Borges de eerste liet liggen, besloot hij iets opmerkelijks te doen op zijn tweede wedstrijdpunt. Borges sloeg plotseling een onderhandse service en dat zag ook Etcheverry totaal niet aankomen. De Argentijn rende zo snel als hij kon naar voren op het gravel, maar kon niet meer voorkomen dat de bal twee keer stuiterde en daarmee was de zege voor Borges binnen.

Fluitconcert na gewonnen partij

Etcheverry leek niet echt te spreken over de actie van Borges, maar schudde zijn tegenstander met ogenschijnlijk wat tegenzin wel gewoon de hand. De fans op de tribunes konden de onderhandse service, die legaal is maar in de tenniswereld door flink wat mensen als onsportief wordt gezien, ook zeker niet waarderen.

Zij reageerden eerst nog hoorbaar verbaasd op wat ze hadden gezien, maar al snel volgde het eerste gefluit. Toen Borges hen na de partij wilde bedanken, werd hij getrakteerd op een flink fluitconcert.

— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2026

Kansen voor Borges in kwartfinale

Borges zal er echter maling aan hebben, want hij staat voor het eerst in zijn loopbaan in de kwartfinales van een ATP 500-toernooi. De Portugees krijgt later deze week een mooie kans om ook de halve finale te halen in Barcelona. Hij treft in de kwartfinale namelijk Hamad Medjedovic, die verrassend wist te winnen van wereldtopper Alex de Minaur. Borges staat op de wereldranglijst 36 plekken boven de Serviër (52 om 88) en is op papier dus de favoriet.