Toptennisster Marta Kostuyk heeft zaterdag een opmerkelijk verzoek gedaan op de China Open. Tijdens haar partij tegen Ella Siedel was ze niet tevreden over de sfeer en omstandigheden op de baan. Vol ongeloof liet ze dat aan de umpire weten.

De Oekraïense had in de partij niet veel moeite met haar Duitse tegenstander, maar wel met de omstandigheden op de baan. Dat mocht van Kostyuk namelijk wel wat vrolijker. De 23-jarige won met 6-1, 6-1 van Siedel. Tijdens het duel kwam ze echter met een opvallend verzoek.

Kostyuk was het namelijk niet eens met de muziekkeuze bij het wisselen van kant. Bijvoorbeeld het nummer Go Easy On Me van Adele was te horen op Brad Drewett Court. Die meeslepende ballad was niet het soort muziek waar de tennisster op dat moment haar motivatie uit kon halen.

Vrolijker

Vol ongeloof zwaaide ze met haar armen bij het horen van het nummer, voordat ze geïrriteerd wat water uit haar fles dronk. Ze vroeg de umpire vervolgers om 'vrolijkere muziek'. Het verzoek werd niet ingewilligd. Gelukkig had het geen negatieve invloed op haar spel. Lachend vervolgde ze de partij en trok de overwinning al in een uur naar zich toe.

Inmiddels heeft Kostyuk al de achtste finale bereikt, nadat ze ook de Belarussische Aliaksandra Sasnovich in twee sets versloeg (6-4, 6-2). In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula.

Mannen

Bij de mannen wordt woensdag al de finale van het toernooi in China gespeeld. Jannik Sinner stelde dinsdag zijn plek in de eindstrijd veilig met een overwinning op Alex de Minaur in drie sets (6-3, 4-6, 6-2). De andere finalist wordt later op dinsdag bekend. Learner Tien en Daniil Medvedev spelen de andere halve finale tegen elkaar.

Medvedev kan in dit jaar wel een lichtpuntje gebruiken. Zijn resultaten vallen namelijk behoorlijk tegen. De Rus heeft dit seizoen 28 overwinningen en 19 nederlagen op zijn naam staan. Na de US Open verbrak hij de samenwerking met coach Gilles Cervara. Nu zoekt hij duidelijkheid in zijn spel met Thomas Johansson en Rohan Goetzke. "We zitten in een proefperiode tot het einde van het seizoen", aldus Medvedev tijdens de persconferentie in Beijing.