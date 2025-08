Elina Svitolina verloor dinsdag in de kwartfinales van het WTA 1000-toernooi in Montreal kansloos van Naomi Osaka. Dat was de Oekraïense natuurlijk al erg genoeg, maar na afloop werd ze ook nog eens overspoeld met een reeks haatberichten via sociale media. Svitolina deed daarop een boekje open over wat ze allemaal over zich heen heeft gekregen.

De nummer 13 van de wereld is één van de meest constante spelers op de WTA Tour en is dan ook met grote regelmaat terug te vinden in de kwartfinales van de grote toernooien, maar meestal houdt het daar dan ook wel op. Dat gebeurde ook weer bij het toernooi in Canada, dat ze in 2017 wel een keertje al had gewonnen. Svitolina kwam er tegen Osaka totaal niet aan te pas en wist slechts vier games te winnen.

Daar bleef het niet bij voor Svitolina, want toen ze haar telefoon opende na de partij kwam er nog een heleboel ellende bij. Ze werd met name via Instagram bestookt met haatberichten. Dat gebeurt wel vaker bij sporters, maar Svitolina was het dusdanig zat dat ze besloot om te delen wat er allemaal naar haar gestuurd werd.

Heftige berichten

De Oekraïense heeft ook een vermoeden uit welke hoek de berichten komen. "Aan alle gokkers: ik ben eerst een moeder en dan pas een atlete. De manier waarop jullie tegen vrouwen, en dus moeders, praten is beschamelijk. Als jullie moeders jullie berichten zouden zien dan zouden ze van jullie walgen", schrijft ze op haar Instagram.

Svitolina heeft enkele screenshots toegevoegd met de meest vreselijke berichten. 'Jouw land is in oorlog en jij laat je hier zo voor schut zetten?', "Ik hoop dat je vannacht sterft', 'Je bent een corruptieslaaf', 'Ik hoop dat Rusland al die vreselijke Oekraïners afmaakt', 'Ik wens je gescheurde kruisbanden toe' en 'Ik hoop dat je nooit meer een racket aanraakt idioot' valt er onder meer te lezen.

Een aantal andere berichten gaan nóg een stuk verder. Zo worden er ook seksuele verwensingen naar Svitolina toegeslingerd en stuurt een ander een racistisch bericht over de man van de Oekraïense. Svitolina is getrouwd met de Franse tennisser Gaël Monfils en samen hebben de twee een dochtertje.



In het screenshot hieronder vallen een aantal berichten te lezen, let op: de inhoud kan als schokkend worden ervaren.

i Een greep uit de berichten die Svitolina ontving. © Instagram / Elina Svitolina

Groter probleem in de sportwereld

In het verleden hebben al vaker sporters zich uitgelaten over de extreem heftige berichten die ze ontvangen na een nederlaag. Die lijken net als in het geval van Svitolina meestal afkomstig van gefrustreerde gokkers.